Вашингтон и Москва решат судьбу Украины без участия Киева – Климкин

23.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США не будут присоединяться к «Нормандскому формату», но тема Украины будет обсуждаться Штатами в прямом диалоге с Россией. При этом, есть большой риск, что саму Украину к этому процессу не привлекут.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они будут говорить, условно, неофициально, под столом. Будем ли мы в вопросе разговоров по этому пасьянсу – я могу сказать, что скорее всего не будем. То есть, это точно невыгодно Путину – а для чего? Ему выгодно договариваться за нашей спиной и через нашу голову, сто процентов. А потом пытаться одевать нам на голову. У него в голове империя, Новороссия, все равно это никуда не ушло.

А что выгодно Штатам? Вопрос – будут ли они нас, в сегодняшней реальности привлекать в эти переговоры относительно наших вопросов? Консультироваться, наверное, каким-то образом будут. Но будут ли привлекать нас в разговоры? Я напомню – несколько дней, «Нормандский формат», начинаются комментарии всякие и все говорят: «Немцы и французы придумали план». Вообще, можешь себе представить, что немцы и французы придумали план относительно нас? Мы об этом ничего не знаем.

Сначала комментарии: «Мы не знаем», потом – «Мы знаем», потом: «Мы не знаем детали», потом: «Мы что-то слышали», потом «Они передали это России». Песков говорит: «Никакого плана нет». Это реальный сюрреализм. А представляешь, если Штаты включатся?

Вот когда меня спрашивают коллеги, говорят: «Павел, скажи, может, все-таки, американцам присоединиться к «Нормандскому формату»? Я говорю – кто вам это на голову натянул? Реально, для чего? Немцам и французам это ненужно, поскольку это их формат, в котором они что-то рулят. Путину вообще не нужно, особенно после этих слов и всего этого. Кому это надо, американцам?

А для чего американцам связывать себя «Нормандским форматом?». Они будут прямо с Россией говорить… Но очень важно, чтобы мы там присутствовали, чтобы с нами каждый шаг согласовывался. На самом деле, кроме всех эскалаций, дестабилизаций, которые Путин будет делать, есть реальная угроза, что нас в этом неофициальном процессе переговоров не будет. И это очень большой риск», – страдает Климкин.