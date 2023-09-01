Вашингтон лоббирует возобновление «зерновой сделки» через Турцию – румынское агентство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США сотрудничают с Румынией и Республикой Молдова для увеличения экспорта украинского зерна на Дунае, заявил в среду высокопоставленный представитель Госдепартамента.

В то же время, США изучают альтернативные экспортные маршруты после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, сообщает румынское агентство Agerpres.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы стремимся поддерживать альтернативные маршруты: наиболее известным является Дунайский маршрут. Этот маршрут проходит через территориальные воды НАТО. Для нас он очень привлекателен, поскольку находится в более безопасном коридоре», – цитирует Agerpres слова источника на основе анонимности.

Чиновник добавил:

«Этот маршрут может принести значительную сумму. Мы постараемся удвоить объемы, идущие по этому маршруту».

В ближайшие недели состоится встреча с представителями Бухареста и Кишинёва для обсуждения максимизации Дунайского маршрута, добавил цитируемый источник.

Зерновое соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года, позволило безопасно экспортировать зерно из украинских портов на Черном море. В прошлом месяце Российская Федерация вышла из сделки, обвинив Запад в препятствовании экспорту российского зерна и удобрений, а также в использовании маршрута для доставки боеприпасов для ВСУ.

Соглашение было направлено на смягчение мирового продовольственного кризиса и позволило экспортировать почти 33 млн тонн украинского зерна. После его срыва и нанесения ударов по украинским портам на Черном море и Дунае цены на зерно выросли.

В прежние годы Украина являлась крупным мировым производителем и экспортером зерна и отправляла миллионы тонн продуктов питания из своих черноморских портов – Одессы и Николаева. После того как зерновое соглашение было сорвано, Украине приходится полагаться на румынские порты на Дунае и Чёрном море.

Вашингтон работает с Турцией, чтобы поддержать ее усилия по возвращению России в зерновую сделку, добавил чиновник.

«Мы не участвуем напрямую в переговорах, но наши команды тесно сотрудничают с ООН и турками, поддерживая попытки их перезапуска», – сказал источник.

Турция пытается склонить Россию к возобновлению зерновой сделки. С этой целью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре отправится в Россию, чтобы лично убедить в этом Владимира Путина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, встретившись с Путиным, Эрдоган «потеряет лицо».