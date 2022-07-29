«Вашингтон, Лондон, Берлин – законные цели для ударов» – экс-замком войсками ЮВО

Новости Украины

России пора официально объявить, что она воюет ни с какой не Украиной, а сражение идёт с Западом, что сделает законными целями заводы, производящие вооружения, которые потом передаются Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший командующий 58-ой общевойсковой армией, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, член комитета по обороне Госдумы Виктор Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент говорил то, что мы еще не начинали – мы и не начинали. И здесь говорить, что бить по заводам или еще куда-то. Надо бить комплексно, но последовательно. То есть, мы берем кусок. Это пункты управления или как сейчас модно говорить – центры принятия решений, это коммуникации, это те производства, где только зарождается производство этих гаубиц, которые собираются поставить Украине. Это законная цель, чтобы ее снести в труху. Это очень быстро всех образумит. Причем об этом нужно заявить официально, что вы воюете с нами. Не Зеленский, который просто манекен говорящий, которого водят, как куклу. Нет. Вот именно они», – отметил Гурулев.

Он подчеркнул, что приоритетные цели в Европе – это Лондон и Берлин, которых нужно образумить, в первую очередь.

«Есть приоритет в целях. Не бывает все одновременно. По мне, приоритетная цель, самая главная – это Лондон, вторая – Берлин, здесь в Европе, основная – это Вашингтон. Но нам проще сначала сюда дотянутся, чтобы остальные образумились сходу. Это вполне реально сделать. Сегодня, когда мы понимаем, что они исчерпали свои возможности, что Европа сходит с ума, она сходит с ума от того, что не знает, что делать. Тот же Шольц не знает, что делать, он не понимает, что делать. Его загнали в такую ситуацию, что ему – что туда «полный швах», что туда «полный швах». Он не понимает, что ему делать, поэтому пытается что-то делать, чтобы самому лично удержаться хоть как-то у власти», – добавил экс-замком.