Вашингтон намерен поддерживать пятую колонну России через Казахстан

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На прошлой неделе неожиданно Вашингтон разрешил Казахстану вновь запустить российскую платёжную систему «Мир», но не от приступа альтруизма иди нахлынувшего чувства раскаяния за введенные санкции, а для сохранения возможности через эту республику финансировать свою агентуру и пятую колонну на территории РФ.

К такому выводу пришёл политолог Данияр Ашимбаев, комментируя ситуацию казахстанскому изданию «Караван».

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«Российская оппозиция во многом привязана к российскому рынку. Достаточно вспомнить трудности россиян в Казахстане или закрытие канала «Дождь» в Прибалтике. США в таких условиях оказалось трудно поддерживать своих агентов влияния, оставшихся в России. Ограничения по системе «Мир» ударили не по тому слою, как они ожидали, – сказал политолог. – Тогда как финансовая система РФ, как оказалось, способна работать и под санкциями. Люди находят пути обхода санкций. Мы видим, как быстро начала расти серая зона. Недавно премьер сообщил, что экспорт Казахстана в этом году вырос на 45 процентов. Откуда мог взяться такой рост? Мы это все понимаем».

Казахстан по замыслу Белого дома должен стать серой зоной, но наоборот, теперь в интересах США. То есть территорией или буфером, направленным против самой России и для подрыва её изнутри с целью поддержания либеральной оппозиции и оставшихся сторонников Запада.

Надо учитывать, что сейчас в Казахстан и Центральную Азию сбежало много поклонников Навального и оппозиционных групп, которые также пытаются закрепиться и создать свои структуры в ближнем зарубежье по периметру российских границ, стыкуясь с местными американскими фондами, НПО, с казахскими и киргизскими нациками и либералами.

Создают благоприятную почву для этого и многочисленные мигранты, бежавшие от мобилизации, а также либерально настроенные айтишники, работающие на западные компании, которые осели в Астане, Алматы и Бишкеке. Всё это даёт возможность западным спецслужбам создать такой пояс организаций и движений, которые будут сохранять связь с оставшимися сторонниками внутри России для проведения подрывной работы.

То есть формируется смычка и единый фронт с местными антироссийскими силами, который нужно постоянно подпитывать, а разрешение платёжной системы открывает такую возможность и даёт прямую возможность для финансирования всей этой деятельности, в том числе и за счет как российских, так и казахских олигархов, вязанных с Вашингтоном и Лондоном.

Нельзя исключать и появления в Казахстане и Центральной Азии электронных СМИ, известных блогеров и информационных проектов, которые будут вещать на российскую и русскоязычную аудиторию с оппозиционной и антикремлёвской повесткой.

Для самого Вашингтона этот шаг абсолютно неопасный, так как все транзакции казахстанских банков через систему «Мир» будут проходить под полным контролем американцев, перед которыми будут отчитываться местные клерки. Поэтому лица, находящиеся под санкциями, не смогут ею воспользоваться в РК.

Кроме этого, есть еще и другой фактор, который учитывают в Вашингтоне.

Видимо в Белом доме пока не выгоден резкий разрыв и выход Астаны из ЕАЭС и ОДКБ, так как это поставило бы Казахстан в положение между молотом и наковальней, когда одновременно Россия и Китай в этом случае могли бы применить все виды экономического и информационного воздействия на правящую элиту и республику в целом.

И наоборот, выгодно иметь РК в составе этих интеграционных объединений в качестве эдакого шаткого звена, которое еще и тормозило бы все интеграционные процессы и саботировало бы многие решения в рамках данных организаций и проводило агитацию за «тюркский мир» в регионе.

То есть такая своеобразная западная агентура внутри ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Поэтому и разрешили как бы с барского плеча функционирование платёжной системы «Мир».

Эта версия развития событий имеет под собой реальные основания на фоне действительного торможения всех интеграционных проектов и процессов, что стало наблюдаться как до известных январских событий, так особенно сильно уже после начала СВО, когда казахстанская банковская система присоединилась к антироссийским санкциям, объявленным США и ЕС.

Примечательно, но 21 декабря, как бы в продолжение темы про разрешение с барского плеча действия платёжной системы «Мир», казахстанский провайдер денежных переводов Paydala приостановил работу с российскими банками. Об этом сообщил Telegram-канал MarketOverview.

Ранее платформу Paydala использовали для переводов в РК граждане РФ через российский Почта Банк, МТС Банк, «Киви», Тинькофф Банк. Переводы через данную систему осуществлялись в рублях по курсу Центробанка РФ с комиссией 6,5%, а поступления поступали на карты казахстанских банков в тенге.

«В среду переводы через Paydala стали недоступны. Так, в мобильном приложении Тинькофф Банка возможность переводов через эту платформу исчезла во второй половине дня, и поддержка кредитного учреждения подтвердила недоступность переводов через данного провайдера. Перевести через Почта Банк также не удается, кроме того, обратно вернулась часть переводов, отправленных 20 декабря», – сообщил Telegram-канал MarketOverview.

Получается таким образом, казахстанские менеджеры Paydala, видимо по распоряжению сверху, загоняют массу российских клиентов в ту самую платёжную систему «Мир», которая через казахстанские банки находится сейчас под полным контролем американцев. То есть это такая своеобразная борьба против серых схем финансовых операций с целью усложнить россиянам перенаправлять свои финансовые потоки через РК.

Тем временем, пока устанавливается жесткий американский контроль над финансовой и банковской системой РК в целях создания широкой фронды против Москвы, в Астане лелеют надежду заменить российскую нефть на немецком рынке своими углеводородами и параллельно усиливают экономическое и политическое сотрудничество с Великобританией.

Так, германские и польские компании, а также правительство ФРГ начали дружно отказываться от своих собственных просьб к руководству российской «Траснефти» поставить значительные объёмы нефти по трубопроводу «Дружба». Сигналом к таким заявлениям послужило выступление главы «Транснефти» Николая Токарева о том, что немцы и поляки направили заявки на получение партий углеводородного сырья в следующем году.

Поляки категорически отмели эти якобы «досужие домыслы» и сообщили, что после введения санкций со стороны Брюсселя не будут покупать российское чёрное золото. А вот их немецкие коллеги вообще сказали, что речь шла о казахстанских углеводородах. Об этом поведал журналистам американского издания Bloomberg, занимающегося постоянными антироссийскими информационными провокациями, пресс-секретарь Министерства экономики Германии.

И что интересно, действительно в Астане на днях прошли переговоры статс-секретаря Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Михаэля Кельнера и депутата бундестага от фракции Левой партии Кристиана Гёрке с председателем правления «КазМунайГаза» Магзумом Мирзагалиевым. И видимо стороны пришли к общему соглашению начать подобные поставки.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы казахстанского национального оператора по добыче нефти, в котором сказано следующее:

«Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов».

Похоже, что к этому процессу активно подключился и президент Касым-Жомарт Токаев, который старается всеми силами протолкнуть казахстанскую нефть вместо российской на немецкий рынок.

Об этом поведал журналистам сам руководитель КМГ Магзум Мирзагалиев:

«Вместе с тем, согласно поручению президента РК, «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года».

Загвоздка заключается лишь в том, согласится ли российская сторона на транспортировку по своей территории и трубопроводу «Дружба» казахстанской нефти. Если даже это удастся, то станет лишь подтверждением стремления правящей элиты в Астане воспользоваться санкциями в отношении России и нарастить собственный экспорт в ЕС углеводородов, получив от этого сверхприбыли.

В этом, кстати, и заключается вся суть принципиальных геополитических противоречий между странами, когда Россия полностью переориентируется в Азию и порывает с Западом, как экономически, так и политически с образованием фактического железного занавеса, тогда как руководство Казахстана наоборот старается энергетически спасти Европу, заместив российскую продукцию, тем самым став еще более зависимым от Берлина и Брюсселя.

То есть Казахстан становится не просто периферией, серой зоной и отсталой провинцией на задворках ведущих держав, а самой что ни на есть откровенной колонией США и ЕС со всеми вытекающими последствиями, которая всё равно будет всеми силами саботировать совместные индустриальные проекты и интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

Это как раз и будет дестабилизировать регион, так как происходит изменение соотношений сил в пользу Запада, когда и Казахстан, и Узбекистан начинают играть в антироссийские игры, что не могут в конечном итоге игнорировать в Москве, Пекине и Тегеране. Поэтому борьба за Центральную Азию не только не закончена, но и приобретает новое дыхание и значение.