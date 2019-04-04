Выборы
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04.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Вашингтон не позволит Украине восстановить отношения с Россией

Осенью в украинском парламенте будет создана националистическая коалиция с небольшим представительством «пророссийских» партий, находящихся под давлением и выполняющих функцию легитимации новой власти.

Об этом в “Известиях” пишет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, напоминая, что вскоре после президентских на Украине пройдут парламентские выборы.

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По его мнению, очевидно вмешательство в процесс предстоящих выборов в Раду со стороны США, которые посредством своих дипломатов, политиков и медиа будут формировать курс новой украинской власти еще до формирования нового парламента.

“При этом наиболее вероятным кандидатам в депутаты будут разъяснены правила игры, то есть очерчены рамки, выходить за которые им будет запрещено. В качестве таких рамок может рассматриваться восстановление отношений с Россией, воплощение в жизнь независимой экономической (энергетической) политики, протекционизм, выход из-под влияния международных организаций, либерализация гуманитарной и языковой политики, федерализация”, – полагает эксперт.

Он приходит к выводу, что для России результаты предстоящих выборов в парламент Украины вряд ли будут положительными.

“Вероятнее всего создание националистической коалиции с небольшим представительством «пророссийских» партий, находящихся под давлением и выполняющих функцию легитимации нового президента, правительства и новой власти в целом. Тем не менее сохраняется возможность критики новой украинской власти и защиты интересов местного населения, что в некоторой перспективе позволит сформировать более благоприятные условия для восстановления российско-украинских отношений”, – не исключает Евсеев.

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