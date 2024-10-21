«Вашингтон не видит сценария победы Украины, Запад разделен и в упадке» – колумнист Bloomberg

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Вашингтон не видит сценария победы Украины, хотя и продолжает оказывать помощь , считает колумнист Bloomberg Макс Гастингс.

Автор колонки полон пессимизма: в то время, как Россия получает “все более совершенное оружие” от своих союзников – Ирана, Китая и КНДР, Украина сталкивается с запретом бить дальнобойным оружием вглубь России и поддержкой “преимущественно на словах”.

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По мненю колумниста, нынешнее обострение на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины, а для введения действительно болезненных санкций против России у Запада не хватает политической воли.

Что касается грядущих американских выборов, то и тут у Макса Гастингса нет хороших новостей для проукраинской аудитории: ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис, по его мнению, не заинтересованы в победе Украины, хотя администрация президента Байдена и выделила 175 млрд долларов помощи.

“Новый генсек НАТО Марк Рютте сказал журналистам: “Поддержка Украины в борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности”. Это абсолютная правда. Однако в частной жизни европейские страны отчаянно стремятся возродить старый режим дешевых энергоносителей, зависящий от российских нефти и газа» , — сетует Гастингс.

Внутри Украины ситуация также не располагает к оптимизму тех сил, которые ставили на победу Киева.

“Между тем, российская армия продолжает наступать, а в самой Украине начинают громче раздаваться сомнения в возможности освобождения всех территорий силой. Экономика Украины “шатается”, а люди продолжают уезжать.”, – говорится в колонке.

Гастингс цитирует американского стратега Роберта Люттвака, который в первое лето войны предсказывал, что в случае невозможности захватить Украину, россияне будут делать все, чтобы “удержать ее в таком состоянии, когда ни один здравомыслящий человек не захочет в ней жить или инвестировать в нее”.

“И сейчас эта перспектива становится реальной. На Западе произошел вопиющий провал в руководстве, союзникам не хватает воли и выдержки для затяжного конфликта. Некоторые аналитики успокаивают себя тем, что Запад по-прежнему поддерживал Украину и заставил Путина заплатить высокую цену за весьма ограниченный успех. Меня этот аргумент не убеждает. На мой взгляд, больше похоже на то, что уверенность Путина в том, что Запад приходит в упадок и разделен, а значит, уязвим, вполне обоснованна. Нам должно быть стыдно за это,”, – мрачно резюмирует автор, призывая Запад к резкому увеличению поставок оружия Киеву – чтобы показать Путину, что он ошибается в счвоих расчетах.