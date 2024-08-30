США оказались в таком положении, что Киев может себе позволить любые действия без каких-либо ограничений. У американцев не будет выбора, кроме как поддержать Украину.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министром иностранных дел был Байден. Блинкен, Салливан и Бёрнс – его команда, но главным был Байден. Байден сейчас выбыл. У Харрис есть один человек, который что-то понимает во внешней политике… Сейчас прекрасный момент делать то, что мы хотим делать! Отрицать ни один человек не будет, потому что никто не будет брать на себя ответственность… Они ещё месяц назад во время саммита НАТО относились ко всему очень осторожно, и вообще тема смены власти в России была просто табуирована в Вашингтоне. Сейчас там все обнимаются, пьют кофе и говорят – ну, когда же вы там сделаете вашу новую власть на Курщине», – вещал Пономарёв.

«Они будут официально говорить, что против смены власти в России, что мы хотим остановить Путина, а не победить, мы хотим, чтобы всё вернулось к 1991 году, это их обычная позиция. Но если мы сделаем что-то другое, у них выбора не будет, кроме как поддержать», – уверял террорист.

Пропагандистка Наталья Мосейчук возразила, что американцы могут попросту перекрыть Украине помощь.

«Они скажут – вы зашли в Курск, не предупредили (если не предупредили), вы нам всё перефукали и доведёте до ядерного апокалипсиса. Они могут так сказать или думать? Могут», – засомневалась пропагандистка.

Пономарёв только отмахнулся.

«Если они изменят свою позицию, они будут вынуждены очень много чего объяснять своему обществу, как так они до этого помогали, а после остановили «перемогу». Что это их собственное поражение, поражение их стратегии и так далее», – заверил власовец, не подумав, что у России точно так же развязаны руки, благодаря бардаку в Вашингтоне.