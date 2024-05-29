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На Западе срочно сокращают «формулу Зеленского» с 10 пунктов до 3.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот план или формула совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле. И они созвали эту конференцию, основываясь на этом. Теперь Джо Байден не присутствует, другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции. Теперь они понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского до трех, потому что они видят: она обречена на провал. И так оно и будет», – сказал Бод.

Он считает, что Запад выдвигает идеи, не зная, как их реализовать.