Вашингтон переформатирует Швейцарский саммит в похороны формулы фантазёра Зеленского – Жак Бод

Елена Острякова.  
29.05.2024 22:30
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Швейцария


На Западе срочно сокращают «формулу Зеленского» с 10 пунктов до 3.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе срочно сокращают «формулу Зеленского» с 10 пунктов до 3. Об этом бывший...

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«Этот план или формула совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле. И они созвали эту конференцию, основываясь на этом. Теперь Джо Байден не присутствует, другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции. Теперь они понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского до трех, потому что они видят: она обречена на провал. И так оно и будет», – сказал Бод.

Он считает, что Запад выдвигает идеи, не зная, как их реализовать.

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