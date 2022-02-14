Вашингтон планирует приписать себе заслуги в «спасении Украины»

14.02.2022  08:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты сознательно раздувают пропагандистскую истерию о якобы грядущем вторжении России на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Соединенные Штаты сознательно раздувают пропагандистскую истерию о якобы грядущем вторжении России на Украину. Об...

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«Сейчас происходит раздувание «российской угрозы» со стороны США. Вероятно, в дальнейшем Вашингтон планирует приписать себе заслуги, когда ничего не произойдет. То есть сначала они придумали теорию о неминуемой войне, а затем хотят сказать, что благодаря их твердой позиции — санкциям и прочему — они этого не допустили», – сказал эксперт «Известиям».

В свою очередь член Российского совета по международным делам, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов полагает, что на фоне всеобщей истерии есть риск, что Киев воспользуется ситуацией и подготовит военную провокацию.

По его словам, обстановка может выйти из-под контроля и привести к серьезным последствиям, прежде всего для Киева, ведь Россия неоднократно подчеркивала, что не допустит военного решения украинского кризиса.

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