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Высокий представитель Кристиан Шмидт получил поддержку со стороны США в вопросе о внесении изменений в Конституцию Боснии и Герцеговины. Вашингтон объявил, что использование «боннских полномочий» является исключительной компетенцией этого чиновника, и США поддержат любое его решение.

Об этом сообщает «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель Госдепа заявил, что немецкий дипломат «будет сам решать, когда и как использовать свои полномочия».

Однако американские чиновники отказались комментировать детали решения, которое может навязать Шмидт.

«На данный момент мы не будем комментировать потенциальные реформы, упомянутые в СМИ. Повторяем, решение об использовании «боннских полномочий» — исключительная компетенция Управления Высокого представителя», — заявил представитель Госдепа.

При этом Управление Высокого представителя еще официально не подтвердило, будет ли в принципе и когда вноситься изменения, цель которых состоит в том, чтобы предотвратить блокирование функционирования страны.

Однако правительства стран «пятерки» — США, Великобритании, Италии, Франции и Германии — пока не высказали свою позицию по поводу самого возможного решения Шмидта, проект которого был опубликован некоторыми СМИ Боснии и Герцеговины.

При этом «пробоснийские» партии подвергли резкой критике намерение Шмита внести поправки в Закон о выборах и конституционные изменения, в то время как Хорватский демократический союз оценил, что эти меры минимально «исправят ущерб», нанесенный хорватам в БиГ в предыдущие десятилетия. На данный момент права представителей этой национальности в стране постоянно ущемляются, в том числе и в вопросе выборов.

Из-за возможного внесения поправок в Закон и конституционных изменений в Федерации Боснии и Герцеговины граждане страны из числа боснийских мусульман несколько дней выходят на протесты перед зданием УВП в Сараево.

Отметим, что Шмидт является нелегитимным представителем, поскольку при его назначении не были соблюдены необходимые процедуры – одобрение кандидатуры всеми боснийскими сторонами и Советом Безопасности ООН.