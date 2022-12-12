«Вашингтон пост»: Из-за неуступчивости Киева конфликт Украины и России грозит затянуться на десятилетия

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Попытка Украины силовым путем завоевать Крым может привести к использованию Россией ядерного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Вашингтон Пост».

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В публикации утверждается, что если ранее надежда Украины на возвращение Крыма «казалась надуманной фантазией», то после успехов ВСУ последних месяцев они кажутся правдоподобными, но при этом «даже опасными».

«Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы», – предупреждает издание.

При этом некоторые западные источники полагают, отмечает издание, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического завершения войны, хотя на Украине эту идею отвергают.

«WP считает, что отказ любой стороны отступить грозит превратить войну в десятилетия конфликта, как в секторе Газа или Нагорном Карабахе», – приходит к выводу американская газета.