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Украинские командиры признают, что российская армия лучше оснащена и

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Вашингтон пост».

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«Мрачное настроение нависло над украинскими солдатами почти через два года после того, как Россия вторглась в их страну. Несмотря на разочаровывающее контрнаступление этим летом и признаки ослабления финансовой поддержки со стороны союзников, украинские солдаты говорят, что они по-прежнему полны решимости победить. Но с приближением зимы они беспокоятся, что Россия лучше оснащена для сражений, и разочарованы тем, что им снова приходится обороняться в изнурительной войне. Некоторые сомневаются в суждениях своих лидеров», – говорится в статье.

Отмечается, что недовольство среди украинских солдат, которое «когда-то было крайне редким и выражалось только в частном порядке, теперь стало более распространенным явлением и открыто».

Например, украинские солдаты в беседе с изданием недоумевают, почему высадки десанта на левом берегу Днепра Херсонщины (Крынки) не были начаты несколько месяцев назад в более теплую погоду.

«Я не понимаю. Сейчас тяжелее и холоднее. Это не только мое чувство, многие подразделения разделяют его», – пожаловался газете сказал командир подразделения по борьбе с беспилотниками 11-й бригады Нацгвардии ВСУ с позывным «Боксер».

Свою оценку происходящему дал бывший генерал британской армии Ричард Бэрронс.

«Причина мрачности украинцев в том, что, как они теперь чувствуют, они не только не преуспели в этом году … они знают, что игра русских улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе, и они видят, что произошло в ЕС», – говорит Бэрронс.

При этом украинские военные хорохорятся и заявляют что готовы воевать едва ли не голыми руками.

«Если у нас не будет ни одной пули, мы убьем их лопатами», – заявил представленный как один из командиров 59-й бригады Сергей.

Кроме того, в материале упоминаются разногласия между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Беспокойство в коридорах власти, похоже, распространилось на рядовой состав вооруженных сил, у которых все чаще возникают опасения по поводу неэффективности и неправильного принятия решений внутри бюрократии, от которой они зависят в том, что касается обеспечения их боеготовности», – продолжает автор.

Украинские командиры жалуются, что Россия их превосходит как в огневой мощи, так и в живой силе.

«Некоторые украинские командиры по ту сторону линии фронта говорят, что им не хватает бойцов и огневой мощи, необходимых для того, чтобы удерживать кажущиеся бесконечными волны российских пехотинцев на расстоянии вытянутой руки, когда они укрепляют оборону для защиты солдат. Они придают все большее значение ударным беспилотникам — оружию, которым, по их словам, Россия в настоящее время оснащена лучше. Действительно, в то время как украинские солдаты доказали свою находчивость и новаторство на поле боя, Москва за последний год резко расширила свою оборонную промышленность, производя бронетехнику и артиллерийские снаряды темпами, с которыми Украина не может сравниться», – пишет газета.

Упомянутый выше «Боксер» жалуется, что российские беспилотники имеют большую дальность действия и более совершенное программное обеспечение.

«Это позволяет беспилотнику подниматься на высоту 2000 метров, избегая помех», – говорит он.

По его словам, украинские беспилотники «могут пролететь всего 500 метров».