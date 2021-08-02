Вашингтон «придумал», как легко заполучить Россию без Путина – Белковский

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

В Вашингтоне якобы демонстративно «не заинтересованы» в уходе Владимира Путина с поста президента России, потому что новый президент может оказаться гораздо «импульсивнее» и начать предпринимать более радикальные действия.

Однако, это может оказаться «хитроумной тактикой», чтобы усыпить бдительность Путина и подтолкнуть его к добровольной передаче власти.

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Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Джозеф Байден считает, что уход Владимира Путина – это может быть плохо, а не хорошо. И это мысль, которая звучит из Вашингтона впервые. Раньше считалось, что США только и ждут ухода Владимира Путина, и пойдут на переговоры о смягчении санкций, и вообще дружбы и любви с Россией, и раскроют дизайн новых объятий, в случае ухода Путина, как главнейшего и неотъемлемого условия. Сейчас впервые звучит, хотя и неофициально, что люди, которые придут на смену Владимиру Путину, могут оказаться более агрессивными, менее ответственными и менее умеренными, чем нынешний президент», – сказал он.

Однако Белковский подчеркнул, что, таким образом, Джо Байден может пытаться обмануть Владимира Путина, чтобы тот поступил вопреки «ожиданиям Вашингтона» и покинул пост президента.

«Я, примерно понимая механику мышления вашингтонской элиты, понимаю, что это как минимум наполовину лукавство. Байден, будучи очень матёрым и махровым политиком, видит перед собой пример – Барак Обама очень давил на то, чтобы Дмитрий Медведев пошёл на второй срок в 2012 году, и всячески давал понять, что США не хотят возвращения Путина. Это имело ровно обратный эффект. Путин решил, что Медведев станет вторым Горбачёвым и сдаст Россию и её интересы, будучи задушенным в американских объятиях, как Горбачёв. Поэтому Байден идёт ровно обратным путём – он даёт понять Путину, что нет, США очень заинтересованы, чтобы он оставался. И это может быть стратегия, направленная на окончательное выпроваживание Владимира Владимировича – когда он окончательно успокоится, точно поймёт, что никто силой убирать не будет, не будет финансировать российскую оппозицию или поддерживать внутриэлитные заговоры, тогда-то он и решится уходить. Пока это выглядит так», – резюмировал эксперт.