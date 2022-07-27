Вашингтон признал наличие этнического оружия как средства биологического геноцида

События, связанные с разоблачением военно-биологической деятельности США, развиваются очень быстро. Порой сами американские политики подтверждают факт интенсивных исследований в этой области, что показывает всю серьезность обвинений российской стороны.

Так, член Комитета по разведке Палаты представителей Джейсон Кроу призвал соотечественников не пользоваться услугами служб тестирования ДНК, поскольку их личная информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы населения или даже отдельных лиц.

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Во время выступления на Форуме безопасности Аспена в Колорадо 22 июля его возмутил тот факт, что многие сограждане доверчиво и без всякого сомнения передают свои ДНК-данные компаниям типа 23andMe, которые целенаправленно собирают подобную информацию по всему миру.

«Вы не можете обсуждать это, не говоря о конфиденциальности и защите коммерческих данных, потому что ожидания конфиденциальности ухудшились за последние 20 лет. Люди, к сожалению, очень быстро без рассуждений плюют в пробирки и отправляют их в 23andMe, а затем получают действительно интересные данные о своем происхождении», — отметил Кроу.

Однако, по его мнению, существует реальная угроза передачи образцов своей ДНК для тестирования частным компаниями и фирмам, а также иностранным государствам, подтвердив тем самым наличие серьезных разработок этнического и расового оружия, о чем офицеры Минобороны России заявляли не раз.

Более того, присутствовавшая там же на форуме сенатор от республиканцев из штата Айова Джони Эрнст, также во всеуслышание заявила, что враги США способны применить то же биологическое оружие в отношении скота и сельскохозяйственных посевов, чтобы организовать в Северной Америке искусственный голод.

Правда, Джейсон Кроу и Эрнст грешат на Россию и КНР, которые, дескать, могут использовать подобные разработки, да еще и преуспели в развитии ИИ в области применения разных видов вооружений. Но общее направление понятно – правящая элита, имеющая доступ к секретным материалам, находится в неописуемом страхе от возможности применения против них самих же ужасающих разновидностей биологического оружия, которые они сами и разрабатывают.

У них на подсознательном уровне сложилась представление, что раз Пентагон создаёт такие боеприпасы, то Москва и Пекин в целях сохранения паритета в этой сфере обязательно займутся такими же изысканиями и начнут собирать данные американцев и вознамерятся совершать диверсии в аграрном секторе, чтобы подорвать продовольственную безопасность Америки.

Не стесняясь, они ссылаются на опыт пандемии Африканской чумы свиней (АЧС) в Евразии, которая по сути разрушила национальные свиноводческие комплексы России и в особенности Китая в 2017 – 2018 годах. При этом подобные сенсационные заявления американских депутатов, конечно, способны вызвать только шпиономанию внутри страны, но с другой стороны, стали ценным признанием Вашингтона.

Ведь ранее официальные лица и Госдеп США все как один на голубом глазу отрицали сам факт наличия этнического оружия, да и вообще военно-биологических разработок с участием американцев как на Украине, так и во всём мире. Теперь же существование подобных видов запрещенного оружия уже не отрицается, а отдельные политики даже впали в панику от осознания последствий их применения.

То есть весь мир уже приблизился к черте биологического геноцида, когда избирательно будут поражаться конкретные народы, расы и страны, являющиеся противниками Америки или с целью расчистки жизненного пространства.

И это, как видим, уже не фантастика, так как в результате развития научно-технической революции происходит сужение области применения такого оружия, ориентированного уже конкретно на определенные группы людей по этническому признаку.

Об этом уже писала в своих статьях еще в 2018-м году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в правозащитном и экологическом издании naturalblaze.com, в которых рассказала о многих программах Пентагона, операциях ЦРУ и преступлениях Компания Metabiota Inc в Африке и на постсоветском пространстве. В частности, она уже тогда говорила о военно-биологических изысканиях американцев на Украине и в Грузии.

В одной из её статей подробно рассказывается об испытаниях на людях и военнослужащих Украины и Грузии, а также о преднамеренном распространении различных модернизированных заболеваний с целью проверки их эффективности. Её работы требуют отдельного изучения и статьи, которую мы подготовим в ближайшее время.

Но больше всего вызывает интерес её тезис именно об изысканиях в деле разработки и производства этнического оружия.

«Хотя официально исследования и разработки этнического биооружия никогда публично не подтверждались, документы показывают, что США собирают биологический материал у определенных этнических групп – русских и китайцев. ВВС США специально собирают образцы российской РНК и синовиальной ткани, что вызывает опасения в Москве по поводу тайной программы этнического биологического оружия США», – указывает Гайтанджиева.

По её информации, помимо россиян, США собирают биологический материал как у здоровых, так и у больных раком в Китае. Национальный институт рака собрал биологические образцы у 300 субъектов из Линьсяня, Чжэнчжоу и Чэнду в Китае. В то время как другой федеральный проект под названием «Исследование открытия биомаркеров метаболизма сыворотки пищевода плоскоклеточного рака в Китае» включает анализ 349 образцов сыворотки, которые были собраны у китайских пациентов.

Что интересно особенно интенсивно усердствует Национальный институт рака США, который собирал биологический материал у пациентов Китайской онкологической больницы в Пекине.

«Китайский биологический материал был собран в рамках ряда федеральных проектов, включая слюну и раковую ткань. Среди них образцы ДНК генотипирования из случаев лимфомы и из контрольной группы (здоровые пациенты), блоки тканей рака молочной железы у пациентов с раком молочной железы, образцы слюны 50 семей, в которых есть 3 или более случаев рака UGI, генотип 50 SNP для образцов ДНК из онкологической больницы, Пекин, генотипы из 3000 случаев рака желудка и 3000 контрольных (здоровые пациенты) в Пекине», – утверждает журналистка.

Эти сведения подтверждаются и современными данными, когда вскрылось в результате спецоперации на Украине, что американских военных больше всего интересовали особенности иммунитета восточных славян и поиск устойчивых к антибиотикам инфекций, характерных именно для этого региона.

«Американцы проверяют возбудителей заболеваний на местном генотипе — на людях, животных, растениях, — подчеркивает микробиолог Игорь Никулин. — Они создают новые возбудители, новые патогены, которые устойчивы к коммерческим вакцинам, к антибиотикам. А через Польшу, Румынию, Венгрию, Чехию, Словакию «заробитчане» разносят заразу дальше».

То есть данное этническое оружие не вымысел, а уже реальность и новые виды биооружия будут сейчас активно применяться под видом местных природных вспышек, а местные животноводческие комплексы и посевы будут подвергаться нападениям невиданных и устойчивых к медикаментам и пестицидам возбудителей. И это ужа часть начавшейся мировой войны, которую инициировал против «мятежных народов» Вашингтон.

И проблема в том, что подобный сбор генетического материала и исследования в деле производства этнически ориентированного биологического оружия американцы осуществляли не только в Грузии и на Украине, но под боком у России и Китая в Узбекистане и Казахстане, где существует уже давно сеть американских военно-биологических лабораторий и объектов, а также в Киргизии и Таджикистане, где местные НИИ и больницы с сотрудничают с янки в этой сфере.

Помимо агентства по уменьшению угроз DTRA Пентагона на постсоветском пространстве действует еще и МНТЦ (Международного научно-технического центра).

Примечательно, что Штаб-квартира МНТЦ находится в столице Казахстана Нур-Султане, а в состав нынешних правительств-членов входят Армения, Европейский Союз, Грузия, Япония, Казахстан, Республика Корея, Киргизия, Норвегия, Таджикистан, а также Соединенные Штаты.

Поэтому ликвидация данного спрута, как и всех лабораторий на постсоветском пространстве, является вопросом жизни и смерти для всех народов Евразии и для этой цели сейчас необходимо мобилизовать все силы и средства, в том числе и через принуждение «союзников» к разрыву такого «сотрудничества» с американцами по осуществлению биологической разведки. Иначе настоящего Армагеддона нам не избежать.