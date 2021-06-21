Вашингтон прямо провоцирует Киев на эскалацию и «войну» с Россией

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вашингтон заморозил 100 миллионов долларов военной помощи Киеву, которые были зарезервированы на случай, если Россия продолжит «представлять угрозу» Украине.

Об этом сообщила американская газета «The Washington Post» со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США предоставили Украине помощь в размере 275 миллионов долларов и пообещали выделить ещё 100 миллионов долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 миллионов долларов», – сказал Салливан.

Он также подчеркнул, что США окажут Украине помощь, если Россия предпримет «агрессивные действия».

Данную ситуацию в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, эти «замороженные» средства никак не повлияют на возможность Украины продолжать военные действия в Донбассе.

«Байден говорит об Украине, которой заморозили сто миллионов, при том, что она собирается из МВФ взять несколько миллиардов. И там решение будут точно принимать американцы.

Я напоминаю, МВФ выделяет денежные средства под определённые требования. Кроме того, эти денежные средства, которые пойдут в экономику, освободят денежные средства под войну. Сейчас в бюджете Украины 5% – на военные расходы. Это больше, чем у большинства стран НАТО», – сказал он.

Политолог также выразил уверенность, что таким образом Вашингтон толкает Украину к эскалации и новым провокациям.

«Что говорит Байден: «Вы говорили, что у вас война. Вот вам под войну резервный фонд – сто миллионов». Как вы думаете, после этого обострится ситуация в Донбассе? Конечно, да, под эти сто миллионов. Потому что, если вы говорите: «если вы сделаете шаг, то вам заплатят сто миллионов» – человек захочет сделать этот шаг. Вы, таким образом, провоцируете. А вот если сказать, что если вы ничего не будете делать, и получите денежные средства – тогда вы стимулируете людей к миру. Проблема в этом и заключается – неопределённые действия Байдена дают неправильные сигналы Украине. Это сигнал, что в случае войны они получат деньги», – резюмировал Абзалов.