Вашингтон пытается натравить Глобальный Юг на Россию

Страны Глобального Юга не поддерживают «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии, считая, что без России ее нет смысла проводить. Поэтому США предпринимают массу усилий, чтобы убедить лидеров стран приехать для выражения общей позиции. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страны Глобального Юга и раньше-то без энтузиазма относились к этой формуле, они её поддержали бы, если бы российская армия потерпела поражение. А сейчас они тем более ее не поддерживают. Говорят, зачем России предлагаете то, на что она точно не согласится? В чем здесь формула мира?», – отметил он.

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По словам эксперта, есть несколько вариантов проведения «мирной конференции», вплоть до того, что ее перенесут из-за отказа лидеров стран Глобального Юга.

«Второе, что форум проведут, но только с участием Запада и нескольких стран Глобального Юга. Третий вариант, что его проведут, уговорят лидеров Глобального Юга приехать, но примут какую-то такую очень обтекаемую резолюцию вместо «формулы Зеленского», типа против всего плохого, за всё хорошее. И четвёртый вариант, когда предложат жёсткую резолюцию, за неё проголосуют страны Запада и небольшое количество стран Глобального Юга. А большинство Глобального Юга не проголосует. Получается, что нам не то, чтобы сильная угроза была. Первый американский вариант срывается. Возможно, наши видят, что американцы развили огромную активность, чтобы вытащить туда лидеров Глобального Юга и ощущают какую-то в этом угрозу», – предположил Марков.