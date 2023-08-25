Вашингтон шокирован масштабами воровства на Украине и требует усилить контроль
Вашингтон поставил киевскому режиму условие для продолжения финансовой помощи.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источник и пишет «РБК-Украина».
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«Пока США финансирует Украину по бюджету текущего года – примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно. В сентябре ожидается последний транш в рамках финансового года», – отмечается в публикации.
Утверждается, что у США возникло неформальное условие – подготовка законопроекта об усилении институциональной независимости и эффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Проект закона о САП надо подготовить до 15 сентября – такое пожелание есть от США», – сказал собеседник в правительстве Украины.
Отмечается, что интерес к антикоррупционной теме за океаном возник не случайно.
«В шутку в частных разговорах нам партнеры говорят, что украинцы не украли ни одного доллара американских налогоплательщиков, но просят не воровать и у своих.
Если серьезно, на Западе есть вопросы к нашим госзакупкам и проектам восстановления. Отсюда интерес к САП и желание видеть более эффективную работу Национального антикоррупционного бюро», – – говорит источник во власти.
По его словам, информация о просроченной дебиторской задолженности по контрактам Минобороны на десятки миллиардов гривен, о чем уже известно публично, в данном случае играет явно не в пользу Украины при переговорах с партнерами.
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