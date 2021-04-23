Вашингтон списывает Эрдогана со счетов

23.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Джо Байден первым из президентов США намерен признать геноцид армян в Османской империи.

Об этом, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США.

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По информации газеты, заявление прозвучит 24 апреля, когда отмечается День памяти жертв геноцида армян. Таким образом Байден исполнит обещание, данное им в ходе избирательной кампании.

По мнению экспертов, Вашингтон бросает открытый вызов Турции.

«Учитывая напряженность в отношениях с Турцией и желание администрации Байдена отомстить президенту Эрдогану за его несговорчивость по Сирии, проекту газопровода «Южный поток», вопросу покупки российских ЗРК С-400 и по многим другим темам, Джо Байден вполне может исполнить предвыборное обещание. Хотя это будет чисто политическое решение и символический шаг, учитывая решение Конгресса от 2019 года, команда Байдена дает понять, что она списала со счетов президента Эрдогана и будет ждать его ухода», – сказал «Коммерсанту» профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.

Прогнозирует обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Признание Белым домом факта геноцида будет свидетельствовать о дальнейшей политизации отношений с Турцией, над которыми нависает тень неудавшейся попытки военного переворота в Анкаре, предпринятой в июле 2016 года, когда Джо Байден был американским вице-президентом», — говорит Васильев.

Как известно, в Турции считают, что за переворотом стояли близкие к США круги.

По мнению политолога, при признание геноцида не просто усилит напряженность во взаимоотношениях США с Турцией, но и «открывает возможность активного давления с целью новой дестабилизации внутриполитической ситуации в этой стране».

«Кроме того, Вашингтон, действуя в союзе с Израилем, вряд ли потерпит геополитическое усиление Турции на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке», – резюмирует Васильев.