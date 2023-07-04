Вашингтон уговорами, а Баку угрозами продавливает уничтожение Арцаха

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Приближается тот час, когда будет подписан навязанный Западом так называемый «мирный договор» между Арменией и Азербайджаном, в результате которого будет ликвидирован Арцах, а карабахцы будут неминуемо депортированы.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты двусторонних переговоров в Вашингтоне при посредничестве Госдепа и агрессивные заявления Ильхама Алиева с угрозами начать «акцию возмездия».

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Как раз с 27 по 29 июня в столице США проходила встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Причём Арарат Мирзоян встречался с глазу на глаз с Энтони Блинкеном еще 26 июня, а на следующий день снова с ним же, но уже совместно со своим азербайджанским коллегой. А 28 июня прошла двусторонняя встреча глав дипломатических ведомств при посредничестве Джейка Салливана.

То есть три дня в Вашингтоне шли интенсивные переговоры, которым предшествовала встреча 1 – 4 мая, но нынешняя проходила на фоне новых перестрелок и обострения ситуации в Нагорном Карабахе по инициативе Баку.

Таким образом азербайджанцы оказывали давление на Ереван и очевидно, что на посланника Никола Пашиняна одновременно давил и Белый дом, заинтересованный в скорейшем подписании соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», так как он ведет не просто к ликвидации Нагорного Карабаха, а к выдавливанию России из Закавказья.

Более того, Азербайджан применил как раз в разгар переговоров турецкие беспилотники, убив при атаках четверых мирных жителей Арцаха. Такая тактика была резонно расценена директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёном Багдасаровым, как сознательный курс на эскалацию с целью ускорить разрешение военными методами.

«Этому способствовал и визит Эрдогана в Баку, сразу после переизбрания в качестве президента, чем он вдохновил своего коллегу и они вместе взяли курс на решение проблемы силовым путем», – отметил эксперт.

При этом Багдасаров был озадачен нерешительностью и соглашательством Еревана, который, по его мнению, должен был прервать немедленно переговоры, а сам глава внешнеполитического ведомства немедленно вернуться обратно на родину, протестуя против обстрелов мирных граждан.

Но, как видим, этого не случилось, и наоборот, стороны как под копирку излучали оптимизм и отмечали «прогресс», отрабатывая установку, данную Энтони Блинкеным, который делал всё, чтобы продемонстрировать всем, что именно на площадке Вашингтона решается такой сложный конфликт и никакие события не способны омрачить «мирный процесс». Под конец он даже разразился оптимистичной тирадой:

«Чем ближе мы становимся, тем ближе вы подходите к достижению соглашения. Спасибо за достигнутый прогресс и за решимость продолжать эту работу в предстоящие недели и месяцы».

Интересна была на этом фоне интерпретация встречи со стороны пресс-службы МИД Армении. Так, сначала издание Armenia Today со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РА, сообщило, что удалось сторонам договориться по границе и по проблеме Арцаха, но затем те же самые чиновники через некоторое время поспешили местным СМИ заявить, что «допущена ошибка и речь идет об отсутствии договоренностей по этим пунктам с Баку».

Оказывается, в Вашингтоне в итоге стороны так и не договорились о демаркации рубежей, разделяющих республики на основе советской карты 1975 года, об отводе подразделений двух армий и о формировании некого посреднического механизма с участием международных организаций и представителей разных стран по сохранению и защите прав населения Арцаха.

Тут даже и не знаешь какой версии двух пресс-релизов МИД Армении верить – первой или второй? Возможно в Ереване решили переиграть и сообщить народу более сглаженный вариант или действительно решили притормозить и затянуть переговорный процесс по этим главным пунктам, не дав пока Баку окончательного карт-бланша.

Таким образом Никол Пашинян намерен поторговаться и по поводу своего будущего и собственной партии, так как в случае быстрого подписания «мирного договора», навязанного Западом он становится не нужным, а вся негативная реакция общественности, мировой армянской диаспоры, да и издержки массовой депортации карабахцев целиком лягут на него и действующее правительство.

В этом случае политический кризис и волна протестов внутри Армении обеспечена, и на этом фоне американцы могут вполне заменить нынешние дискредитированные фигуры на новых, но таких же подконтрольных.

Интересно, но азербайджанский МИД со своей стороны подробностей переговоров и их итогов не сообщал, распространив лишь скупую информацию о том, что «во время переговоров в Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения».

И реальным ответом Баку на нерешительность Еревана и затягивание переговорного процесса стало воинственное выступление Ильхама Алиева на национальном телеканале AzTV, в котором он заявил о подготовке военной операции «Месть-3» против Нагорного Карабаха и Армении.

По сути это настоящая угроза возобновления полномасштабной войны, если армянское правительство немедленно не осуществит те договорённости, которые были достигнуты в Праге в октябре прошлого года.

При этом Ильхам Алиев впервые открыто выступил с антисоветским нарративом, по сути обвинив Москву в создании нынешней карабахской проблемы:

«Нагорный Карабах был искусственной конструкцией, созданной советским тираном Сталиным».

Это важный сигнал, по сути показывающий изменения не только в риторике, но и в идеологии, а также в отношении к России, которая является правопреемником СССР и сохраняет свою военную базу в Гюмри, держит миротворческий контингент в Арцахе, спасая тем самым армянское население от резни и сдерживая агрессивные планы Баку и Анкары по переделу границ и геополитической карты региона.

В воздухе Закавказья запахло порохом, так как действительно данные слова не пустой звук и сейчас, заручившись поддержкой Эрдогана, а возможно и Белого дома, Ильхам Алиев и правящая азербайджанская элита может решиться на новый акт агрессии, проигнорировав при этом позицию Москвы. В Баку видимо посчитали, что Россия сейчас ослаблена и занята на Украине и намёк про Сталина как раз об этом.

В результате начались жаркие дискуссии уже в парламенте Армении и спикер от правящей коалиции Ален Симонян вынужден был даже заявить о том, что Баку готовит этническую чистку армян, но в итоге встретит вооруженный отпор со стороны Еревана.

«Азербайджан не сможет провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, этого не допустит Республика Армения. Азербайджан уже начал процесс, предотвратить его можно только военными средствами», – заявил председатель Национального Собрания Армении.

Такая риторика говорит, как раз о новой эскалации ситуации и о возможном новом столкновении и уже не только в Карабахе, но и в южной Армении, где Баку планирует пробить так называемый «Зангезурский коридор», который должен его соединить с Турцией.

Но похоже тут всё-таки расчёт строится на страхе правящей либеральной верхушки в Ереване и на её прозападный и, по сути, антироссийский характер, так как одна из задач Никола Пашиняна – добиться вывода войск РФ с территории республики и Нагорного Карабаха.

Не зря именно в момент открытых угроз со стороны Ильхама Алиева армянский премьер поспешил обсудить с Реджепом Эрдоганом вопрос открытия сухопутной границы. А данный шаг фактически означает открытие или оголение фронта для экономической и политической оккупации страны.

Поэтому несмотря на пикировки и обвинения между Баку и Ереваном ситуация скатывается в негативный сценарий, так как в случае возобновления военного конфликта ситуация действительно может привести к геноциду армян, а в случае подписания «мирного соглашения» случится капитуляция с выдавливанием военно-политического присутствия России.

В подобной конфигурации теперь многое зависит от активности Москвы и Тегерана, так как они единственные на сегодняшний момент способны сдержать аппетиты Запада и не допустить возобновления войны.