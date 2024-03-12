Вашингтон уничтожает на Украине славянский мир – прозрение «русского» украинца

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 20:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Антироссийскими санкциями и войной на территории Украины Вашингтон планирует создать в Восточной Европе антиславянский мир, в котором Россия будет оттеснена в Азию.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийскими санкциями и войной на территории Украины Вашингтон планирует создать в Восточной Европе антиславянский...

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Балашов упорно твердит, что Россия – тот же СССР.

«Россия продолжит терять ресурсы из-за того, что санкции будут оставаться. А их ресурсы не безграничны. Вспомним Советский Союз, который рухнул из-за подобных санкций. Начнутся разные техногенные катастрофы – автомобильные, будут падать самолёты, или даже взрывы на ТЭЦ», – трепался «эксперт».

Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон пытается выстроить антиславянский мир в этом регионе.

«Мы сейчас видим, что реально все зашли в некий тупик в переговорах. То, что хочет Россия, не может дать Америка… то, чего хочет Украина, не может дать мир. И мы стоим на распутье.

Либо мир сложится как-нибудь сам по себе, военным способом, но это будет антиславянский мир. В том плане, что Россия останется под санкциями, а Украина будет оставаться под угрозой вечной войны.

Закрутили этот антиславянский проект на этих территориях. Так они борются с «Осью зла», и с Китаем та же самая проблема, и с Ираном. Не случайно они Россию в эту хону загнали», – распереживалась вырусь.

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