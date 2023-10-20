Вашингтон ввел санкции против сына и дочери лидера боснийских сербов

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Игорь и Горица Додик, а также принадлежащие им коммерческие компании, попали под санкции Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил Минфин США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американцы решили ударить по президенту Республики Сербской Милораду Додику через его детей – Игоря и Горицу Додик. Обоим запрещен въезд в США и наложен арест на их гипотетические активы на американской территории, которых у них на самом деле нет. Как нет и у их отца. Также представителям американского бизнеса запрещено вести дела с семьей Додиков и принадлежащими им фирмами.

В частности, под санкции попали такие компании, как «Агро воче» и «Глобал либерд» из Лакташа, «Фруто эко» из Градишки, а также ресторан «Агапе» в Баня-Луке. Все эти предприятия и заведения, как считают в США, принадлежат Игорю и Горице Додик.

В январе 2022 года американцы уже ввели персональные санкции против самого Милорада Додика, а также против телеканала АТВ из Республики Сербской, поскольку тот «находится в частной собственности компании, тесно связанной с семьей Додика».

«Пожалуй, первое, что бросается в глаза, – это время объявления этого решения, накануне самого счастливого христианского праздника – Рождества Христова. Исторически сложилось так, что как нация мы подвергались нападениям в дни больших праздников, и я знаю, что те, кто стоит за этим решением, знают это», – прокомментировал тогда ситуацию сам лидер боснийских сербов.

В августе текущего года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении всего руководства Республики Сербской БиГ. Под санкции попали сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, спикер Народной скупщины Ненад Стевандич, премьер-министр Радован Вишкович и министр юстиции Милош Букейлович.