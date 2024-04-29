Вашингтон запустил план уничтожения Украины

Константин Серпилин.  
29.04.2024 11:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американская военная помощь не поможет Украине, а приведёт только к новым разрушениям и жертвам.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская военная помощь не поможет Украине, а приведёт только к новым разрушениям и жертвам....

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«Если бы Вашингтон намеренно разработал формулу уничтожения Украины, это могло бы выглядеть очень похоже на пакет помощи, принятый Конгрессом. Так вот, новая помощь тратится на то, чего не хватает, чтобы сделать её [Украину] более эффективной. Это создаёт формулу для продления, а не для окончания войны. Это почти гарантирует, что Украина продолжит бросать свои резервы и ресурсы в войну, которую она не может выиграть. И именно это наносит всё больший ущерб инфраструктуре Украины.

Это пустая трата денег, и, что более тревожно, это простая трата украинских жизней», – сказал Макговерн.

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