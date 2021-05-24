Вашингтон заставит Зеленского вынести на референдум вопрос об особом статусе Донбасса

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украину могут заставить решать вопрос Донбасса как внутреннюю проблему путем вынесения вопроса о статусе Донбасса на референдум. За этим может последовать дезинтеграция «незалежной», пострашнее превращения страны в конфедерацию.

Об этом на канале НАШ заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«После встречи Байдена с Путиным Киеву могут дать сигнал, что вопрос Донбасса должен рассматриваться как ваша внутренняя проблема. Это не про гибридную или негибридную войну, это о том, что мы должны создавать новые механизмы, новые подходы к поиску формулы восстановления вашей территориальной целостности внутри. Поэтому Зеленский на своей пресс-конференции сказал о референдуме.

Какой вопрос можно выносить на референдум по Донбассу? Ну не банальные вопросы войны или не войны. Я предполагаю, что за вот этим вот «нужен референдум или не нужен» скрывается уже другая неприятная задача – вынос на референдум вопроса о каких-то особых статусах. Потому что это единственный способ идти дальше по вопросу возвращения Донбасса в Украину и территориальной целостности Украины. Если в 2014 году автономный статус каких-то областей – был реален, это был стандартный вариант, то сейчас уже даже конфедерация может оказаться политической мечтой – много процессов за это время пришло. У нас, например, практически нет живой информации о происходящем на Донбассе», – сетует эксперт.