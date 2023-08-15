Вашингтонские «ястребы» осудили идею «членства в НАТО в обмен на территории» – но не исключили в принципе

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Экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес назвал ужасной идею главы канцелярии генсека НАТО Альянса Стиана Йенсена об обмене членства Украины в Альянсе в обмен на новые российские регионы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это ужасная идея. Может быть, кто-то действительно рассматривает такой вариант в НАТО, но все члены Альянса должны будут согласиться с этим. И я считаю, что Украина должна как следует подумать, какую часть своей страны они отдадут», – сказал Ходжес.

Сам он предположил, что России отдадут только Крым, оккупацию которой в августе сам генерал упорно предсказывал.

«Что, Крым отдать России? Я думаю, что любой разумный человек в Украине понимает, что это будет очень опасно. Россия никогда не выполняет условий никаких соглашений. Поэтому Украине будет очень сложно восстанавливать свою экономику, если Россия продолжит оккупировать Крым и в любой момент сможет нарушить движение судов из Бердянска и Мариуполя по морю. Я считаю, что это абсолютно ужасное предложение. Те люди, которые считают, что Украина должна отказаться от Крыма, должны посмотреть на карту и почитать исторические книги. Я не вижу никаких хороших вариантов для Украины в таком случае», – сказал Ходжес.

Бывший посол США в России Майкл Макфол (на фото) считает, что не нужно предлагать России признание ее новых территорий заранее.

«У меня есть опыт переговоров с Путиным. Я вел с ним очень сложные переговоры по поводу ядерного оружия. Я хочу сказать, если им что-то дать, они обычно это берут сразу, а не потом. И может быть, в какой-то момент президенту Зеленскому придется вести такого рода переговоры и идти на такого рода сложные соглашения. Но это должно быть в самом конце, а не в начале переговоров. Это очень плохая переговорная стратегия – сразу что-то предлагать и сразу от чего-то отказываться», – сказал Макфол.

Он также предостерег западных коллег от ведения каких-либо переговоров за спиной украинцев.