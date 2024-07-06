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Больше половины населения Германии (54%) считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз – плохая идея. А большинство жителей Италии, Греции и Болгарии высказывают мнение, что ЕС должен мотивировать Украину на переговоры с Россией. Такие данные соцопроса обнародовал аналитический центр Европейского совета по международным отношениям.

Однако правительство большинства европейских государств думает и поступает совершенно иначе, напрочь отказываясь прислушиваться к мнению избирателей. Об этом, например, открытым текстом заявила одиозная глава МИД Германии Анналена Бербок, для которой военная и политическая помощь Украине – «юбер аллес».

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Среди сохраняющих здравомыслие наблюдателей ЕС крепнет суждение, что «кураторы» практически созрели, чтобы загнать Украину в ЕС, а ее главного политического единомышленника Молдавию – в НАТО.

Ощущение такое, что у нынешнего евроначальства напрочь отбило память, поскольку членство в ЕС гораздо менее проблемной Греции длительное время выливалось в серьезные экономические издержки, связанные с регулярными вливаниями десятков и даже сотен миллиардов евро в экономику этой не сильно развитой южноевропейской страны.

Что касается Польши, то процесс «переваривания» бывшего союзника СССР Евросоюзом до сих пор полностью не закончился, а в результате получилось не очень лояльное к ЕС образование, предпочитающее заглядывать в рот и предугадывать желания вашингтонских и лондонских хозяев.

Лидеры Венгрии и других государств ЕС не устают напоминать партнерам, что Украина, даже если бы она не была в состоянии войны с Россией, представляет собой черную дыру и ненасытную утробу. И проблема не только и не столько в состоянии экономики «Цэевропы», сколько в ужасающем уровне коррупции, полностью разложившем «элиту» и поразившую страну по вертикали и горизонтали.

Исходя из этого факта, никто в ЕС не представляет, как можно искоренить порочный «модус вивенди» в незалежной державе, где коррупция и кумовство давно стали смыслом существования.

Не вылезающие из Украины американские аудиторы, отслеживающие траты режимом Зеленского финансовой и военной помощи, уже давно и с какой-то даже обреченность говорят, что Украина — государство неуправляемое, а коррупция в ней неистребима.

Тем не менее, в «обкоме» настроены оптимистично и в качестве «пилотного проекта» планируют интегрировать в евроатлантические структуры Молдавию, а там и до Украины руки как-нибудь дойдут.

Понятное дело, что в планах «обкома» нет ни грамма благотворительности и желания помочь как ЕС, так и Молдавии с Украиной. Скормив эти две страны Евросоюзу, американцы могут решить массу собственных экономических и геополитических проблем. Ослабив Европу через навязывание ей крайне проблемной Украины, а также используя лояльное Вашингтону руководство, «обком» способен взять «Старушку» под жесткий военно-политический контроль, превратив из конкурента в полуколонию.

Не будем забывать, что совокупный объём экономики ЕС почти на триллион долларов превышает американский. Взяв под контроль Европу, Вашингтон сможет избавиться от тяжелейшего бремени долговой нагрузки.

В эту схему входит не только ЕС, но, также, Япония, Южная Корея и даже Китай, прекрасно встроенный в глобальную экономику.

Были бы европейские «элитки» более самостоятельными, они бы пинками помогли затолкнуть Украину и Молдавию в орбиту России, чтобы не поперхнуться куском, который нельзя проглотить.

Однако переназначение на должность главы Еврокомиссии проамериканской Урсулы фон дер Ляйен говорит о том, что Европа, несмотря на рост числа сторонников суверенитета отдельных государств, продолжит самоубийственный курс…