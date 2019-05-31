«Вашингтонский обком» истребит украинских олигархов как индейцев

31.05.2019

Олигархи на Украине неизбежно исчезнут. К этому приведёт политика, которую проводит Запад в отношении украинского бизнеса и самой «незалежной».

Об этом в эфире канала Ukrlife.TV заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это неизбежно. Нашим олигархам «Вашингтонский обком» давно подписал смертный приговор. Это вопрос времени – когда его транснационалы, Вашингтон, переварят.

Определенно, в планах на будущее украинской олигархии нет. Как ни парадоксально, украинская олигархия – последняя опора украинского суверенитета», – заключил Золотарев.