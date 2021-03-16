«Вашингтонский обком» множит на ноль украинский олигархат

16.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если украинские олигархи и чиновники будут нарушать правила, установленные мировой финансовой жандармерией, то лишатся всех своих активов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«До недавнего времени многие олигархи были убеждены (а некоторые – безусловно уверены и по сей день), что они – хозяева жизни, что их миллиарды, активы, яхты – это исключительно их собственность. На самом деле все они заточены в золотой клетке, и любое неправильное их действие автоматически приведёт к списанию в ноль «неприкосновенного» капитала. Под неправильными действиями я имею в виду симпатии или голосование «не за ту» политическую партию, участие «не в тех» митингах, публичные высказывания, которые не совпадают с методичками Вашингтонского обкома», – отмечает Муратов.

Он напоминает, что недавно США ввели санкции против днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, которого западные СМИ назвали «пророссийским олигархом, стоящим на пути реформ».

«Геополитика и деньги, как система контроля, стали единым взаимосвязанным процессом. Если бизнесмен или чиновник, имеющий банковские счета за рубежом, не будет вести антироссийскую политику, денежные западные контролёры обдерут его до нитки. Стоит упомянуть о санкциях, которые Зеленский (явно по указу своих западных хозяев) ввёл в отношении «пророссийского» украинского политика Медведчука. Санкциями управляют. Если олигархи и чиновники будут нарушать правила, установленные мировой финансовой жандармерией, их лишат всего: денег и активов», – подчеркивает общественник.

«Возвращаясь к вопросу украинских олигархов, которым зарубежные надсмотрщики только лишь приписывают их «проросийскость», то они не смогут отказаться от своих активов, не смогут не выполнять указаний из-за океана. В противном случае, они останутся ни с чем», – резюмирует Муратов.