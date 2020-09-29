«Вашингтонский обком» взял под контроль президентские выборы в Молдове

29.09.2020, Кишинёв, Алексей Тимчук

Кто возглавит кишинёвскую президентуру? Это сильно зависит от геополитического выбора «избирателей. Основные фавориты – Игорь Додон и Майя Санду – отыгрывают роль «пророссийского» и «проевропейского» кандидата соответственно. Но есть, ещё один игрок, считающий себя выше всего этого. И привыкший устанавливать правила.

«Он олигарх, но он наш олигарх»

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Четыре года назад интерес дипмиссии и Госдепа США к президентским выборам был не столь существенен, как сейчас. Тогда всем было понятно – как бы ни завершилась гонка, дело придётся иметь с главой непопулярной, но влиятельной Демократической партии – олигархом Владом Плахотнюком, контролировавшим парламент, правительство, суды, силовые структуры, банки, местные органы власти, телеканалы…

Он мог дать достаточно ёмкую гарантию, чтобы в Кишинёве не образовалось условного «кукурузного майдана». В конце концов, волнения не были выгодны лично ему. И за это всесильный политик-бизнесмен мог обеспечить ту самую «неизменность политического курса».

Через свой медиахолдинг Плахотнюк вещал что-то такое про «четвёртый путь». Мол, кто-то хочет быть с Россией, кто-то с Европой, а кто-то конкретно с Румынией, а вот Плахотнюк и его партия – просто за Молдову. Однако, на международном уровне его риторика сильно менялась.

Основные «зарубежные» речи Плахотнюка – о том, как лично он гарантирует что-то вроде «бастиона, свободного от российского влияния». И сам он, и его ближайшее окружение не уставали повторять страшилки про «русские танки», про ракеты на Днестре, про тоталитарное советское прошлое и даже будущее. Для политика, претендующего называться «центристом» и даже «лево-центристом», члена международного Социалистического интернационала, это было весьма резко.

Что характерно, высокая американская сторона не скупилась на ротацию заявлений и даже статей своего молдавского партнёра. Статьи, написанные (не лично, наверное, но всё же) и подписанные Плахотнюком, издавались в американских газетах и журналах, главным образом – близких к уже американской Демократической партии.

И всё это – в то самое время, как американские дипломаты не уставали поучать молдавских политиков, как важны демократия, транспарентность, честное правосудие и т.д. Да, Плахотнюк ассоциировался у жителей Молдовы с противоположным – с коррупцией, рейдерством и захватом государственных институтов. То есть, для США он стал таким молдавским Сомосой или Пиночетом – «да, сукин сын, но наш сукин сын».

Были, поговаривают, у этого процесса и другие подводные камни. К примеру, бывший посол США в Молдове, Асиф Чодри, вскоре после завершения миссии получил доходное место в одной из близких Плахотнюку бизнес-структур. А бывшего спецпредставителя Европейского Союза (тоже весьма проамериканского, даже по европейским меркам) Дирка Шубеля в молдавских кулуарах будто бы прозвали «Лимоном», поскольку Плахотнюк его «залимонил», соблазнил круглой суммой…

Новые времена

Плахотнюк покинул страну в 2019 году. СМИ красочно описали, как он «собрал манатки» сразу после встречи с новым американским послом. Однако, верно и другое – попытки демократов узурпировать власть даже после поражения на парламентских выборах вызвали резкое отторжение европейской и особенно российской дипломатии. Да и о том, что нынешний посол США Дерек Хоган – креатура «новой команды» президента-республиканца Дональда Трампа – забывать тоже не стоит.

Тем не менее, агрессивный, «твердолобый» курс США по отношению к «молдавской резервации» никуда не делся. «Республиканец» Хоган надёжно «окружён» множеством политических консультантов, оставшихся в наследство ещё от администрации Барака Обамы.

Источники отмечают, что и новое переформатирование правящей коалиции в пользу союза социалистов Игоря Додона с оставшимися демократами не проходило без влияния «руки Вашингтона». И дело не только в том, что российская сторона отнеслась подозрительно к непопулярному у молдавских избирателей возвращению к власти демократов – пусть даже и частичному.

Правые партии вполне могли организовать новую серию протестов. Но – уж чем они отличались всегда – без отмашки инициативу не проявлять. «Вашингтонский обком» отмашки не дал. Поскольку получил определённые гарантии.

Помимо того, что демократы получили ряд заметных позиций в кабмине, их задача – продолжить курс на реформы, заявленный ещё прошлой властью. Поговаривают, что одним из важных условий с американской стороны было удаление из кабинета министров вице-премьера по приднестровскому вопросу Василия Шовы и министра обороны Виктора Гайчука – оба были слишком явными сторонниками сохранения мира на Днестре (а Шова, помимо прочего, поддерживает слишком хорошие отношения с приднестровскими дипломатами).

Также источниками отмечается, что кандидатура нового «вице-премьера по Приднестровью» Александра Фленки была согласована непосредственно с Госдепом США. Внешне равноудалённый карьерный дипломат, на деле является креатурой дипломата предыдущего поколения Иона Ставилэ. В «нулевые» Ставилэ работал в «коммунистическом» правительстве заместителем всё того же Шовы и фактически выполнял роль американского соглядатая (эту роль спокойно ему обеспечил «коммунистический» президент Воронин). Сегодня его протеже выполняет сходную роль.

Проамериканскому кандидату Майе Санду оставалось только локти кусать. И даже теперь, когда она имеет шанс сама возглавить президентуру, приходится действовать с оглядкой. В первую очередь – на результаты выборов… в самих США. Победа демократа Джо Байдена автоматически увеличивает её акции.

В случае победы Санду американцы получают самого послушного президента, какого только возможно себе представить. Люди, которые помнят её сотрудником офиса Всемирного банка, однозначны в суждениях – это просто лакей в юбке, не просто не торгующийся, но и готовый по личной инициативе отказаться от всех молдавских интересов, лишь бы показать себя более лояльной американскому «Большому брату». Будучи министром просвещения и премьер-министром, она эти отзывы вполне оправдала.

Другой вопрос – насколько Вашингтон готов ставить на Санду, если она всё-таки уступит в предвыборной гонке. Подчинённые Байдена, пожалуй, будут более агрессивны, а если у власти укрепится «ориентированная на внутренний рынок» команда Трампа… их может устроить и компромисс. Но, конечно, на определённых условиях.

Кишинёв прекрасно знает – ему будут угрожать массовыми протестами, экономическим и политическим давлением, общей дестабилизацией – если победитель предвыборной гонки не даст гарантий. Плахотнюка больше нет, давать гарантии предстоит президенту.

Такая большая страна и такой мелкий шантаж…