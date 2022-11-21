Вашингтонский «ястреб»: Путин хочет заморозить войну, но Зеленский пойдет до конца

Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в затяжном конфликте на Украине.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бывший советник президента США Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, отступив от Херсона, получил теперь реку Днепр в качестве границы между российскими и украинскими силами на довольно значительном участке. В других районах Донбасса на этих линиях конфликт и так был заморожен с 2014 года. Так что, я думаю, что с политической точки зрения Путин действительно хотел бы заморозить конфликт до конца зимы. Он надеется, что зима будет холодной и Западная Европа начнет откалываться от Украины. Я этого пока не вижу, но думаю, что такова стратегия Путина. Я слышал, как люди в Европе рассуждают о том, что будет не этой, но уже следующей зимой. Перспектива затяжного конфликта играет на руку Путину», – говорит Болтон.

При этом он считает, что Украина не должна соглашаться на заморозку конфликта.

«Зеленский политически находится не в той позиции, чтобы соглашаться на что-то меньшее. Учитывая недавние успехи Украины, я не думаю, что он заинтересован в переговорах с Путиным. Неважно, что говорит один или другой. Так что сейчас наилучший прогноз, который можно сделать, заключается в том, что все действительно заморозится до конца зимы. Путин, возможно, рассчитывает, что черта контроля станет не просто линией прекращения огня, но новой де факто границей. Это беспокоит Украину, Польшу, страны Балтии. Путин забрал часть Украины в 2014 году, сейчас – еще часть. И это не прекратится, пока он не заберет все остальные территории. Украинцы будут продолжать сражаться. Они не пойдут ни на какие уступки, насколько я могу судить на данный момент. Если бы Зеленский попробовал сказать: давайте попробуем прийти к компромиссу, – не знаю, сколько бы после этого он бы продержался в должности», – сказал политик.

При этом развитие конфликта, по его мнению, во многом зависит от европейцев.

«Чем больше проходит времени, тем больше шанс, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которые она сейчас удерживает. И в России Путин попытается выдать это за победу. Если ему удастся разобщить европейцев и разрушить единство НАТО, когда бизнесмены скажут: давайте вести дела по-прежнему, – тогда для Путина это не станет победой, но и не будет поражением. Это даст ему время перестроить российскую армию», – опасается Болтон.