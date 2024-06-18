Вашингтону некуда деваться: всем понятно, что Украина не имеет преимущества – британский дипломат
18.06.2024 18:17
(Мск) , Киев
Любому объективному наблюдателю понятно, что Украина не имеет никакого преимущества на поле боя против России, несмотря на массированную поддержку Запада. При этом, США никогда не признают этого и будут заявлять, что Украина становится сильнее, потому что на кону – президентские выборы.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Вы всегда должны говорить о своей позиции, особенно на переговорах. Вы всегда должны создавать впечатление, что вы чувствуете себя сильнее, чем вы есть на самом деле. И любому объективному наблюдателю совершенно ясно, что Украина, несмотря на приток западной поддержки, не имеет преимущества на поле боя против России. Даже несмотря на то, что это своего рода тупиковая ситуация», – отметил он.
«Вы знаете, на самом деле, Россия не собирается вводить в бой все свои войска. Так что вы знаете, что речь идет о способности Украины в долгосрочной перспективе укрепить свои позиции… Самое худшее для Демократической партии – это выглядеть так, будто у нее была политика в отношении Украины, которая провалилась. Это своего рода патовая ситуация до ноября, с этим потоком пропаганды о том, что Украина становится сильнее, наша поддержка помогает им и их позиция будет укреплена. Это лучшее послание, чем откровенное поражение перед выборами», – заключил Прауд.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.