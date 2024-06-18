Вашингтону некуда деваться: всем понятно, что Украина не имеет преимущества – британский дипломат

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 18:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 321
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Любому объективному наблюдателю понятно, что Украина не имеет никакого преимущества на поле боя против России, несмотря на массированную поддержку Запада. При этом, США никогда не признают этого и будут заявлять, что Украина становится сильнее, потому что на кону – президентские выборы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любому объективному наблюдателю понятно, что Украина не имеет никакого преимущества на поле боя против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вы всегда должны говорить о своей позиции, особенно на переговорах. Вы всегда должны создавать впечатление, что вы чувствуете себя сильнее, чем вы есть на самом деле. И любому объективному наблюдателю совершенно ясно, что Украина, несмотря на приток западной поддержки, не имеет преимущества на поле боя против России. Даже несмотря на то, что это своего рода тупиковая ситуация», – отметил он.

«Вы знаете, на самом деле, Россия не собирается вводить в бой все свои войска. Так что вы знаете, что речь идет о способности Украины в долгосрочной перспективе укрепить свои позиции… Самое худшее для Демократической партии – это выглядеть так, будто у нее была политика в отношении Украины, которая провалилась. Это своего рода патовая ситуация до ноября, с этим потоком пропаганды о том, что Украина становится сильнее, наша поддержка помогает им и их позиция будет укреплена. Это лучшее послание, чем откровенное поражение перед выборами», – заключил Прауд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть