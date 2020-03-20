Вашингтону плевать на большинство крымских татар, поддержавших Россию – эксперт

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Признав рост поддержки воссоединения с Россией среди крымских татар, американская газета «The Washington Post», подтвердила, что вхождение республики в РФ состоялось. Но вслед за этим вряд ли последует официальное признание российского статуса Крыма со стороны руководства США.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил политолог Андрей Никифоров.

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«Я думаю, что даже сам факт признания того, что меняется ситуация даже в среде крымских татар, у которых действительно было неоднозначное отношение к нашему возвращению в Россию – собственно говоря, у нас два сообщества получилось – это крымские татары и крымчане.

Так вот, крымчане были почти под 100% за возвращение, а среди крымских татар брожения существовали. Если даже там начинает преобладать лояльное отношение к России, что, на мой взгляд отвечает действительности, это говорит о том, что воссоединение состоялось.

Это косвенное признание того, что и США, по крайней мере, авторы и издатели «The Washington Post», осознают, что этот процесс произошел. Я не думаю, что за этим последуют быстрые политические шаги. Даже если бы крымских татар было 99% за Россию, этого признания со стороны Штатов быстро бы не последовало. Так что здесь нужно набраться выдержки и терпения»,- заявил Никифоров.

«ПолитНавигатор» ранее сообщал, что «The Washington Post» увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.