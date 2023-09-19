Вашингтону всё равно, чья Украина, он слил её ещё 24.02.22 – Царёв

США готовы сдать Украину России, им абсолютно все равно, где будет проходить граница. Накануне начала СВО Вашингтон был уверен, что Россия возьмет Киев за несколько дней, и поэтому эвакуировали свое посольство так, будто не собирались возвращаться. Тем не менее, масла в огонь войны постоянно подливает Великобритания, у которой свое видение процесса.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские элиты понимают, что война на Украине идет им во вред. Существует точка зрения, что американцы считали, что Россия возьмет Украину за три дня – даже разбор полетов с их аналитиками о том, что они не предугадали, о том, что война затянется. США это вполне устраивало, они были готовы сдать Украину. Когда американцы уходили из Афганистана, они бросили свое посольство со всей секретной аппаратурой, со всеми документами. Незадолго до начала СВО американцы вывозят свое посольство из Киева, они забомбили граждан Соединенных Штатов СМС-ками в Украине о том, что надо срочно покинуть территорию Украины, они сначала перевели посольство во Львов, а потом в Варшаву. Причем, они выходили из посольства так, что они фактически там оставили ободранные стены, они повыдирали аппаратуру прямо из стен, они не собирались возвращаться. Они украинскую армию снабжали оружием для партизанской войны. Поставки оружия начались спустя достаточно долгое время после начала СВО, когда было понятно, что российская армия Киев не возьмет. Я говорю к тому, что где будет проходить граница на Украине – до Запорожья, после Запорожья, восточная, западная Украина – никого не интересует в США. Их интересует Китай, в отличие от Великобритании», – отметил он.

«Здесь разные интересы и, действительно, Великобритания все время работает на эскалацию на Украине, а США поставляют очень мало на Украину – ровно столько, чтобы Украина и украинская власть слушала Соединенные Штаты, не больше, тот минимум, который можно и нужно поставить», – заявил Царев.