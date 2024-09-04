Василенко: В бегах уже миллион ухилянтов – впереди акции неповиновения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинском обществе растет недовольство войной.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Первое недовольство войной — это массовое бегство новобранцев. У нас около миллиона в бегах. Второе, что проявляется, это саботаж — подпалы машин. Третье, это активное сопротивление. Это антивоенные митинги. На это, кстати, рассчитывал Путин, когда начал бомбардировки Львова», – утверждал Василенко.

Он прогнозирует, что недовольство среди мирного населения усилится зимой из-за проблем с отоплением, а в армии — летом из-за поражений, усталости и выгорания.