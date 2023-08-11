Васильев объясняет свое изгнание с Первого канала «травлей европейского стиля»

Написавший покаянное письмо в адрес литовских властей с осуждением СВО телеведущий Александр Васильев утверждает, что его программу «Модный приговор» на Первом канале закрыли не из-за его предательства, а потому, что дирекция посчитала тему моды неактуальной в дни спецоперации.

Об этом он заявил в интервью Ксении Лариной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я не работаю на Первом канале, потому что нашу программу закрыли в первый день войны, сказав, что она неактуальна, потому что надо выдавать новости с полей. И второе – потому что ушли спонсоры, которые нас спонсировали и давали нам деньги на рекламу. Это были, как правило, косметические средства для женщин. Они все были западноевропейского производства. Они ушли с русского рынка – так же, как закрылись наши поставщики», – сказал Васильев.

Он утверждает, что «Модный приговор» закрыли из-за того, что там рассказывалось о «чуждом россиянам европейском стиле», а его призывали пропагандировать «волжский, уральский и сибирский стили, а также валенки, ушанки, кокошники».

Васильев, видимо окончательно потерял надежду вернуться на Первый канал, потому что он вдруг решил заявить о своей гражданской позиции.

«Меня часто упрекают в том, что я часто говорю не на тему моды и театра, но я также являюсь гражданином, и у меня есть гражданская позиция. Я не могу закрыть глаза на то, что происходит. Извините, меня по-другому воспитывали, и я просто не хочу закрыть глаза, отвернуться от всего и сказать, что это не мое дело. Но многие мои коллеги закрыли глаза и считают, что их дело совсем другое сейчас», – сказал «осмелевший» Васильев.

Как известно, на самом деле свое позорное письмо литовским властям он написал из боязни потерять свою коллекцию старинного костюма, хранящуюся в Литве. Теперь он жалуется на травлю в интернете.

«Давайте скажем правду. Она заключается в том, что 80% населения России активно поддерживает политику режима. А, может быть, и больше. Здесь огромная роль пропаганды, фильтрации мысли, цензуры. Но мне видится так, что людям все это безумно нравится, им кажется, что в этом есть высший закон справедливости. Спорить я не собираюсь», – сказал Васильев.