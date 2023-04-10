Васильев с позывным «Модный приговор» похвастался популярностью у парижских проституток

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Изгнанный с Первого канала «историк моды» уверяет, что его программу «Модный приговор» на Первом канале закрыли после начала СВО исключительно потому, что российское телевидение отказалось от развлекательного контента.

О скандальной истории со своим письмом муниципалитету литовского города Висагиан с осуждением действий России на Украине Васильев предпочел не вспоминать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Зато он посетовал на то, что все рекламодатели «Модного приговора» ушли с российского рынка.

Новую программу на НТВ «Модное-народное» Васильев назвал «суррогатом», тогда как его передача «сформировала вкус у целого поколения».

«Уровень одежды будет в два раза слабее, потому что производители одежды, которые нас снабжали, уже больше не на рынке», – съязвил Васильев.

Он похвастался своей популярностью во всем мире.

«В Париже есть такая улица Блондель, где стоят женщины в возрасте от 60 до 85 лет. Они одеты в кожу и латекс, стоят с цепями и плетками и пугают мужчин. Специфическая публика. Я водил туда своих студенток, чтобы объяснить им, как не надо одеваться в возрасте. И вот на углу бульвара Севастополь и улицы Блондель на меня просто бросается женщина в цепях латексном корсете и говорит на русском языке: «У блин, я завсегда вашу программу смотрю до работы. Я вообще балдею», – похвастался Васильев.

Два года назад в Калининграде разразился скандал из-за высказываний Васильева, который не только поддержал восстановление замка Тевтонского ордена в центре города, но и грубо обругал тех, кто выступает против этого.