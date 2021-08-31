Василий Прозоров: «При Зеленском коррупция стала прозападной»

Новости Украины

После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского ситуация с коррупцией в стране только усугубилась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, после путча 2014 года начавший сотрудничать с Россией.

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«Я, изучая украинскую коррупцию, разбил послемайданный период на две части: «при Порошенко» и «при Зеленском». Что поразило. При Порошенко уровень коррупции был зашкаливающий, но украденные деньги оставались в стране. Коррупционеры при Порошенко не отделяли себя от Украины. Это была такая «проукраинская коррупция», люди, крадущие деньги, видели свое будущее на Украине – олигархами, бизнесменами, депутатами Рады. При Зеленском все повернулось на 180 градусов, коррупция стала прозападной», – сказал Прозоров.

Он объяснил, что имеет в виду «воровство в интересах других стран».

«Так Украина теряет миллиарды долларов, я был поражен, когда начал вникать. Претензии Евросоюза не пустые, они имеют основания. Причем коррупция на всех уровнях – от районных больниц до самого президента. Но я думаю, что и на Украине правы: ЕС использует коррупцию как причину для отказа в интеграции. Они просто опасаются связываться с Украиной», – убежден экс-сотрудник СБУ.