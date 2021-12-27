Василий Волга: Кадыров конкретизировал слова Пескова о ликвидации украинской государственности

Говоря о возможности присоединить Украину к России, Рамзан Кадыров просто развивает мысль о возможности прекращения украинской государственности, озвученную ранее пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Не надо слишком серьёзно относиться к заявлениям Кадырова. Он парень лихой, мыслит в рамках своей парадигмы. Точно так же не надо серьёзно относиться к заявлениям Лукашенко.

Но нельзя не заметить, что это заявление Кадырова прозвучало после заявления самого Пескова, который не далее как вчера отвечал на вопросы журналистов. Когда ему задали вопрос, что же будет, если Киев всё-таки пойдёт в атаку на ЛДНР (США серьёзно переживают, что же будет, если давать Киеву разведданные – ВСУ могут пойти на ЛДНР).

Песков тогда заявил, что это поставит вопрос о существовании украинской государственности вообще. Он тем самым дал понять, что возможно всё. И Кадыров просто развивает эту мысль, хотя, конечно, просто в несколько изолированной форме. Он делает её просто более конкретной, говоря о том, что украинская государственность будет ликвидирована, и Украина может быть присоединена к Российской Федерации военным образом», – заключил Василий Волга.