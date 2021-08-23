Василий Волга: «Крымская платформа» – буффонада со смешными заявлениями

Несмотря на то, что «Крымская платформа» как мероприятие было организовано достаточно зрелищно, она не только не является реальным шагом для возвращения Крыма Украине, но и не воспринимается в качестве такового гражданами Украины, поскольку наложилась на празднование «дня независимости».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Для «Крымской платформы» нашли хорошее помещение, хороший зал, и в этом хорошем зале разные люди произносили разные, уже много раз сказанные заявления. Были смешные выступления. Например, президент Эстонии заявила, что была на пропускном пункте в Чонгаре и видела минные поля вокруг. Вдруг она увидела, что какой-то ребёнок побежал по минному полю, и для неё это было страшное переживание. Это чушь.

По результатам не принято ни одного конкретного, конструктивного решения. Те кто собрались, не пришли ни к чему, кроме как к бессмысленному заявлению в адрес России выполнять свои обязательства как “страны оккупанта” в соответствии с международным правом.

Не совсем понятно поведение США и Германии, например, демонстративное неприсутствие Ангелы Меркель, потому что иначе этого не назовешь. Всё что от неё было нужно – это задержаться на один день. Но она не задержалась. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также не приехал, сославшись на ситуацию в Афганистане.

Одним словом, получилось праздничное, красивое мероприятие. Не более. Так это люди и восприняли. Основная масса простых людей на Украине, которые краем глаза смотрят новости, восприняла большое иностранное представительство на «Крымской платформе», то, что приехало такое большое количество каких-то иностранных гостей, как их участие в праздновании Дня независимости, и что-то там вдобавок про Крым.

То есть, общественное мнение совершенно не восприняло «Крымскую платформу» как что-то агрессивное, направленное на решение какой-то проблемы. Получилась буффонада. Всем плевать на Крым, да и на Донбасс тоже», – заключил Василий Волга.