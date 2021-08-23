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23.08.2021 20:52 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Василий Волга: «Крымская платформа» – буффонада со смешными заявлениями

Новости УкраиныНесмотря на то, что «Крымская платформа» как мероприятие было организовано достаточно зрелищно, она не...

Несмотря на то, что «Крымская платформа» как мероприятие было организовано достаточно зрелищно, она не только не является реальным шагом для возвращения Крыма Украине, но и не воспринимается в качестве такового гражданами Украины, поскольку наложилась на празднование «дня независимости».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Для «Крымской платформы» нашли хорошее помещение, хороший зал, и в этом хорошем зале разные люди произносили разные, уже много раз сказанные заявления. Были смешные выступления. Например, президент Эстонии заявила, что была на пропускном пункте в Чонгаре и видела минные поля вокруг. Вдруг она увидела, что какой-то ребёнок побежал по минному полю, и для неё это было страшное переживание. Это чушь.

По результатам не принято ни одного конкретного, конструктивного решения. Те кто собрались, не пришли ни к чему, кроме как к бессмысленному заявлению в адрес России выполнять свои обязательства как “страны оккупанта” в соответствии с международным правом.

Не совсем понятно поведение США и Германии, например, демонстративное неприсутствие Ангелы Меркель, потому что иначе этого не назовешь. Всё что от неё было нужно – это задержаться на один день. Но она не задержалась. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также не приехал, сославшись на ситуацию в Афганистане.

Одним словом, получилось праздничное, красивое мероприятие. Не более. Так это люди и восприняли. Основная масса простых людей на Украине, которые краем глаза смотрят новости, восприняла большое иностранное представительство на «Крымской платформе», то, что приехало такое большое количество каких-то иностранных гостей, как их участие в праздновании Дня независимости, и что-то там вдобавок про Крым.

То есть, общественное мнение совершенно не восприняло «Крымскую платформу» как что-то агрессивное, направленное на решение какой-то проблемы. Получилась буффонада. Всем плевать на Крым, да и на Донбасс тоже», – заключил Василий Волга.

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