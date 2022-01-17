Василий Волга: Визит Бербок в Киев – последняя попытка остановить катастрофу

17.01.2022  21:47 (Мск), Киев,
Петров.  
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Германия, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы, Экология
Новости Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается наладить отношения с Россией и поэтому делает попытки реанимировать Нормандский формат, с чем, в частности, связаны ее заявления во время визита в Киев.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается наладить отношения с Россией и поэтому делает...

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«Визит главы немецкого МИДа – это последняя попытка остановить надвигающуюся катастрофу. Это попытка Германии, определённого слоя немецкого политикума, который на самом деле видит своё будущее только в экономическом единстве с Россией, только при реализации той идеи, который высказала Ангела Меркель и который поддержал Владимир Путин, идеи создания единого пространства безопасности от Лиссабона до Курил.

Соответственно, делается акцент на Нормандский формат. Это идёт на фоне того давления, которое США и НАТО устроили в отношении России, в отношениях всех её требований безопасности, провоцируя на Россию силовые действия.

Германия этого не хочет. И сюда вписываются не только заявления относительно Нормандского формата, сюда также вписываются заявления о том, что ни в каких санкциях против «Северного потока-2» Германия не собирается принимать участие, если только не будет агрессии России против Украины. Эту миссию пыталась выполнить Меркель, пытался выполнить Шредер. В данном случае внешнеполитическое ведомство Германии выступает таким «голубем мира», – сказал Василий Волга.

Сегодня на брифинге в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что новое правительство Германии надеется достичь прогресса в имплементации минских договоренностей и «вдохнуть жизнь» в Нормандский процесс.

«Мы сделаем все, чтобы перезапустить и наполнить жизнью нормандский формат. Каждая новая агрессия России против Украины будет иметь большую цену, мы готовы провести серьезный диалог с РФ», – сказала она.

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