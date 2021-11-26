Василий Волга: Во главе страны человек, опасный для государства

Во время сегодняшнего медиамарафона Владимир Зеленский признался, что любит собак больше людей, и это характеризует его как человека.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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Как заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о самых тяжелых ошибках на посту президента, он не знал, «что такое соблазны в Верховной Раде и что так можно любить кресло» – и «больше стал любить своих собак по этой причине».

«Я даже не буду говорить об обвинении Ахметова в подготовке госпереворота. Главное, что меня поразило в медиамарафоне, и на что, вероятно, многие не обратили внимания, другое. Отвечая на вопрос журналиста о происходящем в политикуме, он сказал, что начал делить людей – на людей и особей, и что на сегодняшний момент он собак любит больше, чем людей.

То есть, он собак начал любить больше, чем людей. Спрашивается, кто он? Псарник на псарне? Это показывает, до какой степени этот человек изолирован от мира, от людей, до какой степени, он не видит ничего, кроме себя любимого на сцене.

Зеленский не выполнил ни одного взятого на себя обещания, он зашел в дебри и на международной арене, он посталкивал лбами всё, что можно столкнуть внутри Украины, наломал дров везде, где только можно. Теперь ему люди говорят: «что ты натворил?».

А он людям говорит: «Да вы особи, а не люди. Я с вами разговаривать не хочу, потому что отныне люблю собак больше, чем вас».

Это меня поразило больше всего. Честно говоря, когда он говорит о каких-то там экономических инициативах, это уже никого не интересует. Всё это – только попытка показать, что он что-то делает.

При этом он не только не пытается погасить градус напряжения в обществе, а наоборот, поднимает его до такой степени, свидетельствующей о том, что у нас во главе находится человек, который опасен для государства», – заключил Василий Волга.