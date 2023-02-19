Василиса и война. О цене затягивания решения украинской проблемы

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Свежая новость: при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла 12 летняя девочка по имени Василиса. Когда украинский снаряд разорвался у нее за спиной, девочка разговаривала с папой по телефону.

«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», – написал губернатор области Вячеслав Гладков, добавив, что выпущенные по Новой Таволжанке девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.

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В этой новости интересно что? Ту же Белгородчину украинцы кошмарят регулярными обстрелами уже десятый месяц, но, похоже, это никого кроме сердобольных блогеров и пламенных публицистов в «телеге» не интересует.

Теплую ламповую атмосферу большинства федеральных каналов это событие сто пудов не нарушит, разве что у Соловьева или еще на паре ток-шоу, которые по замерам с каждым разом смотрят все меньше зрителей, обсудят и осудят. На этом все.

Российские дипломаты в ООН не устроят перформанс с портретами убитой девочки, Дума не выступит с заявлением…кто там еще дальше в списке?

Это же только украинские политики из каждой мирной жертвы со своей стороны делают пропагандистское шоу на весь мир. В общем, каждая украинская «снежинка» уникальна, а Россия большая, двенадцатилетних девочек у нее завались, еще нарожают. Неудивительно, что в новостном топе Яндекса сообщение о трагедии оказалось между заголовком «В Финляндии отпраздновали финскую масленицу» и гороскопом на неделю: «У Стрельцов все пойдет по плану, а Скорпионы расстроятся».

А, перебрасывая мостик от частного к общему, нужно понимать, что каждая такая погибшая Василиса – это цена затягивания решения украинской проблемы.

Цена хитрых планов, как бы так извернуться и победить, не вставая с печи, а еще лучше – договориться. Тоже не вставая.

Чем дольше длится война, тем больше вот таких сообщений.

Параллельно с новостью о погибшей девочке при шло известие об очередном обстреле Донецка – там горело здание прокуратуры ДНР. Одиннадцать раненых, один погибший.

А а Бердянске горит местная туристическая аттракция – «Райский ( теперь уже нет) уголок»

Донецк к ним привык, привык Бердянск и понемногу привыкает Белгород.

Неужели что-то изменится лишь тогда, когда дальность украинских ракет добьет до Новокаширского и Рублевского шоссе?

Понимаете, что происходит? За всеми этими вялыми переругиваниями, ожиданиями, что скажут Си, Путин или Байден, сводками о штурме очередного стопятсотого опорника или села, на миллиметр приближающего Артемовск к окружению, людские трагедии постепенно рутинизируются и становятся новой нормой.

Ну, подумаешь, снарядом кому-то дом снесло, ранило или даже убило. Так война же, а на войне без жертв никак. Такими словами уговаривает себя примириться с этой новой нормальностью обыватель.

Хуже, когда то же самое вещают со своих трибун эксперты и лидеры мнений. Потому что, если принять за норму, что лес рубят-щепки летят, в один прекрасный момент такой щепкой можешь оказаться ты сам.

Понимаю, эти рассуждения о «слезинке ребенка» выглядят не очень убедительно на фоне мудреных геополитических раскладов на серьезных щах. Понимаю, что вряд ли что-то после этого текста изменится.

Но все же, может, кто то хотя бы задумается над тем, что война – это не норма. И не виртуальная компьютерная игра-стрелялка.

Если есть силы и возможности наступать и добиваться перелома – надо наступать. Если есть реальные возможности о чем-то договориться – надо договариваться.

Нельзя только одно – стоять на месте, делая вид, что война – фигня, а главное – маневры.

Это можно сравнить с хирургической операцией, взявшись за которую, нужно довести ее до конца в максимально сжатые сроки, а не «растягивать» это сомнительное удовольствие до бесконечности., оставив пациента с разрезанным животом на операционном столе.

Иначе в один прекрасный момент во весь рост встанет известный выбор между ужасным концом и ужасом без конца.