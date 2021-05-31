Васильки в Крым не летят

31.05.2021, Минск, Артем Агафонов

«Васильки останутся в небе, мы будем летать!», – так отреагировал на европейские санкции руководитель белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. Красноречием он явно пошел в отца — писателя. Тем не менее, васильки, изображенные на ливреях белорусских самолетов, небо не покинут. Просто полетят они не на Запад, а на Восток. От краха авиакомпанию спас Путин, согласившийся предоставить белорусам дополнительные рейсы в российские регионы.

Первый белорусский самолет уже 31 мая вылетел в Уфу, а вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что для Белоруссии актуальны такие направления полетов, как Сочи, Краснодар, Минеральные воды, а также Байкал и Алтай.

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Список желаний, конечно, внушительный, но самого главного звена в нем не хватает — в Крым белорусская авиация лететь решительно не хочет, несмотря на то, что в коммерческом отношении полеты туда гораздо выгоднее, чем в ту же Уфу, а запрос на быстрые перелеты к знакомым еще с советских времен крымским курортам у белорусов огромен. Если выбирать между двумя часами в самолете и двумя днями в поезде с пересадкой, то выбор очевиден. Но ни коммерческая выгода, ни удобство белорусов не смогли перевесить традиционную белорусскую многовекторность.

Вроде бы, терять уже нечего, на западном векторе внешней политики Лукашенко уже можно смело ставить крест, а европейское небо для белорусских самолетов откроется не раньше, чем в минском Дворце Независимости будет сидеть новый президент. Отношения с Украиной уже тоже таковы, что признание Крыма еще сильнее их уже испортить неспособно, однако официальный Минск упорно продолжает придерживаться многовекторной политики, которая и загнала его в существующий тупик.

Сейчас приближенные к белорусской власти персонажи уже не отрицают того, что этой власти пора бы уже признать российский статус Крыма, но с оговоркой. Если уж признавать — то не бесплатно. За признание территориальной целостности партнера по Союзному государству в полном объеме они хотят деньги. Много денег.

30 мая частый гость ток-шоу на центральных российских телеканалах Алексей Дзермант написал следующее: «У Беларуси и Украины приличный товарооборот – до 5 млрд долларов положительного сальдо в год для Беларуси. После признания Крыма украинские власти будут всё обрезать, возможно, и дипотношения тоже. Чтобы компенсировать эти выпадающие доходы придётся сильно напрячься. Скорее всего, компенсировать можем только в России». Позже он выступил с идеей базирования в Крыму белорусского гражданского морского флота (привет Псаки!).

Один из лидеров незарегистрированной партии «батькиных русофилов» «Союз» Владимир Груздев был более прямолинеен, выставив условием признания Крыма разработку «дополнительной карты с Российской Федерацией, где будет указано, как будут компенсированы доходы Белоруссии, связанные с торговлей с Украиной».

Потеря украинского рынка, о которой твердят белорусские ура-патриоты — штука, скорее, гипотетическая. Белорусские поставки очень важны как для украинской экономики, так и для украинских олигархов, у которых с белорусскими олигархами сложились неплохие взаимовыгодные отношения. Скорее всего, последствиями признания Крыма будут многодневные скакания «немоскалей» в вышиванках у белорусского посольства и внесение Лукашенко в базу «Миротворца», а реальные экономические потери Белоруссии от этого будут не так уж велики.

Счетоводам из белорусского провластного экспертного пула неплохо бы вспомнить, что самим нахождением на президентском посту Лукашенко во многом обязан России, поддержавшей его в прошлом году, а ценой, которую Россия заплатит за спасение «Белавиа», станут убытки российских авиакомпаний, которым теперь придется конкурировать с белорусами на внутреннем рынке.

Что касается белорусских убытков на украинском направлении — их с лихвой может компенсировать реализация в полном объеме дорожных карт по интеграции в рамках Союзного Государства.