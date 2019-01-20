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20.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Колониальная демократия, Украина
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Вассальное положение Украины не отменит ни Бойко, ни Зеленский

Ни один из кандидатов в президенты не сможет с ходу поменять внешнеполитический курс Украины, которая сегодня находится в вассальной зависимости от Запада и используется как антироссийский таран.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский дипломат Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не имеет значения, победит Бойко, Зеленский, или кто-то другой. Внешняя политика достаточно инертная. Ты не можешь развернуть за один день корабль на полной скорости, который идет в одном направлении. У нас нет пророссийских и прозападных политиков, у нас есть проукраинские политики, но каждый из них понимает место международных отношений в своих внутренних политических интересах.

Поэтому я бы не создавал лишних проблем из того, что говорят кандидаты в президенты. Каждый из них будет выходить из ситуации, которая сложится после инаугурации. Они будут принимать решения, исходя из того, какие существуют угрозы. У каждого из кандидатов будет несколько месяцев «окно возможностей», когда они смогут предложить новые идеи, к примеру, о вступлении в ЕС, но тогда месяц ничем не закончится, ибо это предложение ни к чему не приведет», – сказал эксперт.

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