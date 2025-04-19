Вассерман: Белоруссия и Россия объединятся лет через десять
Пока что России и Белоруссии есть смысл оставаться отдельными государствами.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинцы вполне очевидным образом неотъемлемая часть русского народа. Так же, кстати, как и белорусы. Но некоторые тонкости математической теории планирования привели к тому, что Белоруссии и РФ сейчас невыгодно полностью объединять своё хозяйство.
Должна быть небольшая дистанция, позволяющая использовать в обеих республиках разные методы планирования. И такое положение сохранится ещё примерно лет 10. Поэтому Белоруссии есть смысл пока оставаться отдельным государством», – сказал Вассерман.
«Хотя, там русских больше, чем в самой России. По данным службы Gallup за 2008 год, в РФ и на Украине русскими были пять человек из шести (если смотреть не по тем традициям оформления паспортов, какие сложились в советское время, а по родному языку, используемому в повседневном общении), а в Белоруссии 14 человек из 15», – добавил депутат.
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