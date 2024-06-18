Признать права русских на Украине нынешняя террористическая власть никогда не сможет, а значит выдвинутые президентом Путиным условия для переговоров ждет участь «стамбульских соглашений» и, кроме как идти до Карпатских гор, варианта не остается.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор, не смотря на все усилия террористов, громадное большинство жителей Украины остаются русскими. В мирное время их там было по данным Гэллап вообще пять шестых: косвенным путем, по тому, какие бланки для заполнения выбирали в разных регионах, установлено, что на Украине, как и в Российской Федерации, пять человек из шести в повседневном общении пользовались именно русским языком. Сейчас, конечно, многие практически чисто русские регионы уже в составе России. Но, по меньшей мере, три четверти жителей земель, оккупированных террористами, русские. А по всем международным нормам даже языки меньшинств подлежат защите, не говоря уж о языке большинства. И поэтому, в общем-то, это не наше требование, а общемировое. И именно террористы, заточенные под превращение русских в нечто антирусское, такое требование принять не могут ни при какой погоде», – убежден эксперт.

«Так что, я думаю, этот набор требований постигнет та же участь, что и «стамбульское соглашение» – руководство террористической организации Украина откажется его исполнять. А это значит, что мы должны будем ликвидировать эту организацию, полностью освободить оккупированные ею земли, включая Подкарпатскую Русь, то есть западный склон Карпатских гор. Ну а дальше – дальше, конечно, всем этим людям будет предоставлено право на самоопределение. Но, как показал опыт тех же Запорожской и Херсонской областей, полгода жизни без террористов достаточно, чтобы эти люди осознали, что они русские и проголосовали за воссоединение с остальной Россией», – заключил Вассерман.