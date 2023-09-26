Вассерман: Киев и Львов – русские города, их бомбить не нужно

Захват Британских островов для ВС РФ посильная задача. При этом высадка займет больше времени, чем оккупация.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт англичан. Я не думаю, что они так быстро сдуются. Просто потому, что у нас пока недостаточного десантного флота, и сама высадка на Британские острова займёт по-видимому значительно больше времени. Другое дело, что после высадки время понадобится только на то, чтобы проехаться по всем островам», – подчеркнул он.

Требования нанести удары по Киеву и Львову, по словам Вассермана, не имеют смысла – это русские города с преимущественно русским населением.

«Что касается Киева и Львова, извините, а зачем нам бомбить русские города и русское большинство жителей территории пока оккупированных террористической организации Украина мы тоже не хотим уничтожать. Да, там устраивают «мясные штурмы», чтобы убить побольше народу, чтобы таким образом к ликвидации этой террористической организации было всё-таки больше людей, имеющих основания не любить остальных русских. Подло, конечно, но так что с террористов взять. Но что касается самого хода специальной военной операции, на мой взгляд тут оказался ещё один неожиданный для противников фактор», – указал депутат.

Он добавил, что часто слышит вопрос – почему мы не уничтожили тоннели, ведущие через Карпаты из Польши в Галичину?

«Насколько я понимаю, сейчас нам гораздо выгодней уничтожать вот это самое натовское оружие на поле боя под прицелами не только орудий, но и телекамер. Это очень мощная реклама нашего вооружения, и очень мощная антиреклама западного. Мы сейчас на мировом рынке экспорта оружия занимаем второе место. Но если считать в деньгах, то похоже не против выйти на первое. Почему говорю если считать деньгах? Потому что цены нашей военной продукции в разы ниже цен западной, сопоставимого качества и боевой мощи. Насколько я знаю, в натуральном исчислении мы на рынке экспорта оружия уже на первом месте. Но главное ещё раз повторю, с моей точки зрения, что Запад сам создал себе трудности и даже не понимает, как их собственно преодолевать. Знаете, в советское время была популярна такая шутка: национальный советский вид спорта – преодоление самостоятельно созданных препятствий. Так вот, в постсоветское время мы убедились, что это не наше изобретение, и оно равнопопулярно практически во всём мире», – заключил политик.