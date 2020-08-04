04.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика
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Вассерман: Лукашенко катастрофически теряет симпатии русских


Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторяет ошибки своего бывшего украинского коллеги Виктора Януковича, пытаясь заигрывать с националистами.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вассерман подчеркнул, что в результате Лукашенко теряет свой базовый электорат, состоящий из пророссийского большинства.

«Если не случится чего-то сверхъестественного, в шестой раз выиграет Александр Григорьевич Лукашенко. Следовательно,  то, что мы наблюдаем, – это попытки организовать нечто сверхъестественное. И то, что сам Александр Григорьевич охотно повторяет то, что ему вливают в уши какие-то деятели из его ближайшего окружения, показывает, что он либо не может в полной мере оценить, насколько все происходящее опасно лично для него, либо повторяет ошибку сразу двоих президентов Украины – Кучмы и Януковича.

Оба они рассчитывали, что их базовый электорат, русское большинство граждан Украины, от них в любом случае никуда не денется и надеялись заодно завоевать симпатии антирусского меньшинства граждан своей республики. При этом, естественно, они теряли значительную часть поддержки русским большинством.

Боюсь, что Александр Григорьевич сейчас повторяет ту же ошибку – то есть, он пытается завоевать симпатии антирусского меньшинства, не понимая, что при этом он катастрофически теряет симпатии русского большинства.


Ведь оно же его поддерживает не за красивые глаза, а исключительно благодаря тому, что он с самого начала своей политической деятельности взял курс на реинтеграцию Белоруссии с остальной Россией», – заявил Вассерман.

Он допускает, что Лукашенко стал жертвой манипуляций прозападного окружения. Нечто подобное случилось и с Виктором Януковичем.

«То, что в окружении Януковича появились люди, готовые и способные играть против своей страны, это, на мой взгляд, показывает, что против Лукашенко тоже при первой возможности организуют Майдан. Например, заявят, что результаты выборов недостоверны или еще что-нибудь в том же духе придумают. И то, что Лукашенко сейчас подыгрывает своим майданщикам, это для него, мягко говоря, чрезвычайно опасно», – сказал Вассерман.

По его мнению, «Лукашенко в качестве делового партнера полезен, но при одном условии – если он сам осознает, что интеграция с Российской Федерацией в его собственных интересах».

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