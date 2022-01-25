Вассерман назвал время нападения на ЛДНР

25.01.2022  17:48 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина совершит атаку на Донбасс или Приднестровье летом накануне выборов в Конгресс США.

Об этом с трибуны Госдумы РФ заявил депутат Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина совершит атаку на Донбасс или Приднестровье летом накануне выборов в Конгресс США. Об...

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«Сейчас Украина может напасть на любую другую часть России, хоть Донбасс, хоть Приднестровье ровно два раза: первый и последний. Поэтому нападение, скорей всего, отложат до августа, чтоб поднять шансы Демократической партии на парламентских выборах в Соединенных государствах Америки. Но это же не решения проблемы, а только небольшая отсрочка», – сказал Вассерман.

Он подверг жесткой критике Украину, которая «не имеет флота, а ее армия выродилась в группу внутреннего террора». Депутат считает, что украинского языка не существует.

«Блатная феня тоже мало кому понятна, но это не повод считать уголовников отдельным народом», – считает политик.

Не существует, по его мнению, и украинской нации.

«Украинцы очевидным образом неотъемлемая часть русского народа. Именно поэтому каждый, кто хочет быть формально независимым деятелем формально независимой Украины вынужден класть ее под кого угодно в какой угодно позе и действовать против интересов громадного большинства своих сограждан.

Мы привыкли говорить об украинских националистах. Но не может быть националистов без нации. Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами, в основном террором. Нельзя им потакать. Пока мы говорим «украинский народ» вместо «народ Украины», Украина останется источником повышенной опасности, прежде всего, для самой себя и для всех, до кого сможет дотянуться», – резюмировал Вассерман.

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