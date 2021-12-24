Вассерман: Невмешательство в конфликт на Донбассе приведет к распаду РФ

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Новости Украины

Невмешательство России в конфликт на Донбассе в случае военной агрессии Киева может привести к распаду Российской Федерации. Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Вассермана, не сумев защитить своих граждан на Донбассе, Кремль потеряет право претендовать на лояльность всех обладателей паспортов РФ.

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«Эта возможность не вмешиваться обернется распадом уже не России в целом, а Российской Федерации в частности. Государство, неспособное защитить своих граждан, тем самым практически мгновенно теряет право на их лояльность. А в данном случае значительная часть граждан народных республик Донбасса приняла и гражданство Российской Федерации. Причем, приняла в полном соответствии с законами Российской Федерации, которые, вопреки массовому убеждению, дают право на получение гражданства не только тем, кто достаточно долго прожил на территории Российской Федерации. Поэтому сейчас очередное массированное нападение Киева на народные республики Донбасса обяжет Российскую Федерацию вмешаться напрямую», – заявил Вассерман.