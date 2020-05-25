Вассерман объяснил, почему Путин не ввел войска на Украину

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин и его команда в 2014 году не пошли на силовое решение захлестнувших Украину проблем, потому что это привело бы к массовому террору на территории РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что не позволило Путину в 2014 году напрямую вмешаться в ход событий? Дело тут совершенно не в трусости, не в каких-то других соображениях. Причин было много, но главное – это настроения большинства граждан Украины в тот момент.

Их много лет подряд кормили обещаниями сытной европейской кормушки, они были совершенно уверены, что вот вступим в ЕС, а ведь ассоциацию рекламировали именно так, как будто это именно вступление, и заживём.

Если бы в тот момент РФ в любой форме вмешалась в события на Украине – Майдан, наверное, удалось бы предотвратить. Но по крайней мере половина граждан тогдашней Украины, а это примерно 20 миллионов человек, были бы совершенно уверены, что клятые москали оторвали бы их от сытной европейской кормушки.

И среди этих 20 миллионов нашлись бы сотни тысяч желающих отомстить этим самым клятым москалям. А это означало бы массовый террор, причём учитывая, что украинцев от остальных русских под лупой не отличить, то контролировать такой террор было бы практически невозможно. Сейчас же большая часть граждан Украины в РФ так или иначе находится под какой-нибудь формой общественного контроля – их не столько спецслужбы проверяют, сколько за ними просто наблюдают окружающие. И сейчас эти попытки террора чаще всего удаётся пресечь. А тогда было бы и многое другое», – отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что есть и другие причины такого решения Москвы, однако эта – самая главная.

«То же самое произошло бы, если бы, действительно, попытались помочь команде Гиркина ещё когда он был Стрелковым – за этим тоже последовал бы массированный террор.

Есть и другие причины, их просто дольше объяснять, а кое-что я и сам толком не могу сформулировать – чувствую интуитивно на основе накопленного опыта. Но, по-моему, и этого достаточно, чтобы понять, насколько сложные задачи приходилось решать Путину и его команде, и почему они так и не пошли на силовое вмешательство в какой-либо форме», – резюмировал эксперт.